La Previsión El Tiempo | Roberto Brasero avisa de la llegada de "dos días de calor intenso"

Este miércoles hará más calor que este martes, pero menos que este jueves. Durante el miércoles y el jueves tendremos un ascenso generalizado de las temperaturas y atención que el viernes subirán en zonas de la mitad norte donde tendrán el día más caluroso de lo que va de verano. Y empieza también el calor nocturno… aunque para el sábado se espera una nueva bajada que nos devolverá a temperaturas como las de este miércoles.

Primeros avisos por calor

Para este miércoles tendremos avisos de nivel amarillo por 38º de temperatura máximas en las provincias de Jaén, Córdoba, Sevilla, Cádiz y Huelva, así como en las Vegas del Guadiana en Badajoz y en la Vega del Segura en la región de Murcia.

Predominarán los cielos despejados en la mayor parte de España. Tendremos algunos chubascos por la mañana en el noreste de Cataluña que pueden desplazarse después hacia el norte de Baleares, donde soplará fuerte la tramontana así como en el Ampurdán.

En el Cantábrico, aunque queden algunas nubes, asomará algo más el sol y en el estrecho el viento de levante no será muy fuerte. Nubes bajas en el norte de Canarias donde sigue soplando el alisio. Pero el protagonismo este miércoles se lo llevan unas temperaturas que continúan sumando grados, aunque no en toda España: las máximas no variarían respecto a las del día anterior en Canarias, Baleares, Galicia y Asturias.

En el resto serán más altas, sobre todo en zonas de Castilla y León y Aragón donde más pueden subir este miércoles. Estamos hablando de 32º en Zaragoza, Valladolid o Madrid; a orillas del Cantábrico no serán calurosas ya que no pasarán de los 24º y si en embargo en el sur de la península donde ya está haciendo calor con la subida de este miércoles se activarán ya avisos por altas temperaturas hemos mencionado antes. Y para mañana atención que sube el nivel de avisos.

Llegan los 40ºC

El jueves seguirán subiendo las temperaturas de manera generalizada y los avisos pasarán a ser de nivel naranja en el Valle del Guadalquivir (provincias de Jaén, Córdoba y Sevilla) por máximas de 41ºC a la sombra, pero también en el interior de la provincia de Cádiz —campiña gaditana según la demarcación de AEMET— tendremos un aviso naranja por 41º así como en la Vega del Guadiana en Badajoz por máxima de 40º. Pero también tendremos avisos de nivel amarillo en las provincias de Huelva, Granada, Cáceres, el Valle del Tajo en Toledo y el sur de Salamanca, de Ávila y de la Comunidad de Madrid.

El viernes más calor también en el norte

Para el viernes dos apuntes interesantes. Por un lado todavía subirán más las temperaturas en la mitad norte y sobre todo en zonas donde no ha llegado el calor aún y ese día tendrán un día muy caluroso. Estamos hablando de Navarra, donde en Pamplona se esperan 35º, de La Rioja, donde en Logroño podrán llegar a 36º, misma temperatura que podrían alcanzar en Ourense y Palencia mientras que en Burgos y Vitoria podríamos llegar a 34º.

Ese día subirán las temperaturas también en Bilbao hasta 30º, pero no tanto en zonas del litoral del Cantábrico donde se quedarían en 26º en San Sebastián, 24º en Santander o 23º en Gijón con nubes que podrán regresar al Cantábrico occidental.

Por otro lado, el viernes bajarán las temperaturas en Badajoz, Región de Murcia y Andalucía, donde ya hará un poco menos de calor, sobre todo en las provincias de Huelva y Cádiz donde el descenso puede ser de seis o siete grados menos. Y esa bajada la podríamos tener el sábado en otras muchas zonas de España.

El sábado ya hará menos calor

Y es que, con la previsión que tenemos a día de hoy, vemos un nuevo cambio de tiempo para este fin de semana. Ese día, dice la AEMET en su previsión, se esperan cielos nubosos en el extremo norte, "con probabilidad de precipitaciones débiles en el tercio noroeste, y nubosidad de evolución por la tarde en amplias zonas del interior peninsular, destacando la Meseta, Ebro y los sistemas montañosos centrales, así como Pirineos y la Subbética".

Es decir, regresan los chubascos y tormentas. Y con ellos, una nueva bajada de temperaturas y ya no hará tanto calor como el jueves y el viernes. Aun así, el sábado todavía podrán alcanzarse los 35 grados en los valles del suroeste peninsular, donde continuarán con noches tropicales por encima de 20 grados. Y es que ese otro ingrediente del verano del que hasta ahora nos hemos librado, el calor nocturno, empezará a notarse ya desde esta próxima noche.

