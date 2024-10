Un huracán se aproxima a la Península tras el cálido y tranquilo finde: César Gonzalo detalla la previsión del tiempo

Hablando de un huracán hemos comenzado nuestra intervención en las Noticias de la Mañana. De nombre Kirk, ahora mismo se encuentra en medio del Atlántico, tiene categoría 4 sobre 5, y está muy vigilado por los meteorólogos de EE.UU. y también por los de España.

[[H2:Un Huracán ‘cerca’]]

Antes que se publiquen titulares alarmantes, hemos decidido contarlo nosotros. A lo largo de los próximos días su trayectoria apuntará hacia el nordeste, de manera que el próximo martes estaría a más de 2.000 km de la Península. En ese momento ya no sería un huracán, pero sí será una borrasca con rachas de viento muy intensas y abundante lluvia. Según datos de la NOAA la agencia que vigila los huracanes en el Atlántico. Hasta aquí llegan las previsiones más certeras, porque a partir del martes empiezan las dudas. Algunas previsiones dicen que el miércoles, esa borrasca especial entraría por el noroeste de la Península, otras dicen que no. Como estamos hablando del miércoles 9 de octubre y aún queda mucho, solo diremos que un huracán se aproximará a nuestro país. Aún es pronto para decir si sus restos, llegarán o no. Lo iremos confirmando los próximos días, somos cautos.

De momento tranquilidad

Durante este viernes tendremos más nubes que precipitaciones en el norte de Baleares, litoral catalán y las sierras del sureste de la Península. En Galicia la nubosidad al final del día dejará algunas lluvias débiles. Serán los primeros efectos del frente atlántico que el sábado seguirá dejando precipitaciones en la comunidad gallega, y que el domingo las extenderá al oeste de Castilla y León, Asturias, Cantabria y al final del día al norte de Cáceres. En el resto predominarán los cielos despejados. En las Islas Canarias se mantendrán los cielos nubosos en el norte de las islas.

Fin de semana cálido

Las temperaturas irán subiendo de cara al sábado y al domingo, especialmente en las comunidades del Cantábrico, con viento sur, y en el este de la Península. Durante este viernes los valores más altos se esperan en el sur de las islas Canarias, en concreto en Gran Canaria donde se activa el aviso de nivel amarillo por calor de hasta 35ºC. En el resto del país tendremos valores muy similares a los de ayer.

