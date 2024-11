Comerciantes de la 'zona cero' de la DANA que han perdido su medio de vida: "Lo que quiero es trabajar"

"Teníamos un negocio de costura, no se ha salvado anda". "Yo lo que quiero es trabajar". Son los testimonios de vecinos y pequeños comerciantes de la 'zona cero'. Han perdido su medio de vida, sus negocios. Se calcula que 4.500 están dañados y 1.800 ni siquiera están. Han desaparecido arrastrados por la DANA. Ven, prácticamente imposible volver a ponerlos en marcha.

A dos hermanas el agua les pilló dentro de su pequeño negocio de pinturas. Salvaron la vida de milagro. Una de ellas relata a Antena 3 Noticias que salieron por un pequeño agujero que pudieron hacer en el techo. La tienda está destrozada. Sacan con ayuda de voluntarios lo poco o nada que ha quedado.

En Algemesí, Gema tenía dos tiendas de ropa. En una, el barro la destrozó. Gema comenta que "directamente se cierra. no puede asumir el empezar de nuevo". La segunda tienda la van a intentar abrir. Pero no tiene muchas esperanzas. Con tristeza, dice que "no veo futuro de momento".

Detrás de una montaña de enseres y muebles, Limber tenía un taller de costura. Asegura que las máquinas se han echado a perder todo, prácticamente no se ha salvado nada. Su vecino Federico tenia una empresa de limpiezas. No le queda nada. "No se puede aprovechar nada, esto es un desastre", lamentaba.

Otra vecina, María José, tenía un centro de estética. Tras limpiarlo poco, le queda útil. Muestra que de los aparatos que tiene para los tratamientos sólo le quedan dos y que ha perdido todos sus contactos de clientas. Sólo quiere una cosa: "Volver a trabajar". En la zona unos 34 mercados municipales y 11 centros comerciales están inundados.

Nuevos robos en Valencia

La ola de solidaridad continúa pero también siguen los robos. En las últimas horas la Guardia Civil ha detenido a cinco a personas que estaban robando un contenedor con 200 llantas que había arrastrado la corriente. Ha ocurrido en el polígono de Ribarroja. Llevaban tres furgonetas para cargar las llantas. Y atención porque uno de los cinco detenidos se encontraba en busca y captura.

