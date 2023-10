Un 'yate coche' o embarcaciones totalmente eléctricas: las últimas tendencias náuticas están en Barcelona

¿Es un barco? ¿Es un vehículo? No, es un 'yate-coche' que surca los mares. Esta original embarcación está causando furor en el Salón Náutico de Barcelona. Todos quieren verla de cerca, ya que solo existen 500 unidades en todo el mundo. Su timón parece un volante, tiene parabrisas, retrovisor y luces largas y de posición como si fuese un coche. Pero no se deje llevar por las apariencias, porque no puede ir por carretera: no tiene ruedas, sino la coraza de un yate con capacidad para cuatro personas. Nos cuenta Nacho Imedio, su capitán, "que navegando con él es muy difícil pasar desapercibido".

En el Salón Náutico de Barcelona encontramos las últimas tendencias en náutica. Más de 160 embarcaciones con las que soñar. Este año la apuesta son los barcos eléctricos, porque permiten navegar con energía verde, limpia y no contaminante. Encontramos en el muelle un velero eléctrico y nos cuenta Jordi Piqué, su propietario, que "es un barco que genera su propia energía, vas navegando con el viento y puedes cargar las baterías". Una innovación tecnológica que llega para revolucionar el sector.

Las embarcaciones eléctricas ya son una realidad

Embarcaciones para todos los públicos y los modelos más innovadores y sostenibles se muestran en el Moll de la Fusta y de España. Cuenta con las marcas líderes que ofrecen sus últimas innovaciones en 160 embarcaciones en agua, 240 expositores, 20 catamaranes y 17 candidatos a Barco Europeo del Año.

Energía limpia y motores silenciosos no contaminantes. En el futuro veremos barcos "que parecen volar con hidrógeno", futuristas y lujosos. Porque no existe una vivienda en tan primerísima línea de playa como algunas de las que encontramos en estos muelles. Mansiones flotantes para disfrutar sobre las olas.