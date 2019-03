Ximo Puig: "Hay que subir los impuestos a algunas personas"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y la vicepresidenta, Mónica Oltra, han afirmado que subirán "los impuestos a algunas pocas personas porque es justo". En concreto, han explicado que "subirán el de patrimonio" y que será una medida que afectará a "unas 500 personas". En una entrevista en el programa 'Más de uno' de Onda Cero, también han señalado que su modelo de gobierno, basado en que dos formaciones políticas diferentes compartan mandato, "es el mejor para el momento que vivimos" y creen que puede ser una buen opción para un futuro Gobierno nacional.

Puig ha asegurado que "hay que subir los impuestos a algunas personas y no hacer dumping fiscal", mientras que Oltra ha subrayado que no se puede "seguir con un modelo productivo que nos ha llevado al hundimiento". En clave más regional, ha asegurado que "no se ha cerrado ni se va a cerrar ninguna gran superficie", a pesar de que consideran que "destrozan el pequeño comercio".

Para Puig, "la armonización fiscal no puede permitir que haya asimetría entre los ciudadanos". En este sentido, Oltra ha añadido que esa armonización "no tiene que pasar necesariamente por cuestionar el Concierto Vasco". Éesta será una de claves de la próxima legislatura que comience tras las elecciones del 20 de diciembre, sobre las que han opinado que "lo mejor que le puede pasar a este país es que no haya otro Gobierno de Rajoy".

Durante la entrevista con Carlos Alsina, han hecho balance de los primeros meses de Gobierno en la Comunidad Valenciana. Oltra ha destacado que "los ciudadanos demandan una confluencia de Compromís con Podemos" y ha afirmado que "el gobierno de mestizaje está funcionando muy bien"."Ha habido muy poquitos desencuentros entre nosotros, pero eso también es un ejercicio democrático", ha subrayado Puig. Además, el presidente de la Generalitat se ha mostrado partidario de "plantear una agenda y un acercamiento a Cataluña".