José, jubilado que busca compartir piso: "En Madrid es imposible encontrar una vivienda para dos personas por menos de 800 euros"

El alquiler de una vivienda no es solo uno de los mayores quebraderos de cabeza de los jóvenes que trabajan fuera de su ciudad natal o para los que se ven obligados a desplazarse por otros motivos. En España, son cada vez más las personas que llegan a la jubilación sin una vivienda garantizada. Ante esto, como pagar un alquiler solo y con una única pensión no es sencillo, la solución pasa por compartir piso cumplidos ya los 70 años. Es una medida que ayuda a hacer frente a los gastos, pero ¿es sencillo encontrar piso y compañeros? En Antena 3 Noticias hemos hablado con José de León, jubilado de 79 años, que nos cuenta las dificultades con las que se topa en el intento de buscar casa. Compartir piso es para él la principal alternativa.

José es jubilado, tiene 79 años y se ha separado de su mujer. Vive en Cádiz desde hace unos 5 años, aunque él es de Madrid. Quiere encontrar a alguien para compartir piso en alguna de esas dos ciudades, Cádiz o en Madrid. No busca compartir casa con demasiadas personas, sino con una. Los mayores están dando un giro radical a la forma y al modo de abordar la última etapa de su vida. Así nos explica José su situación.

José nos cuenta que "no hay otra opción" que la de buscar un piso compartido, a la vez que resalta la dificultad para encontrar a un compañero: "las viviendas, lo primero, están muy caras". Hace unos años, según José, esto no era así: "hace relativamente poco tiempo, entre dos personas se podía llegar a compartir, pero ahora creo que ya no es posible ni siquiera eso. Yo he estado mirando y buscando a través de algunas páginas como idealista y si pones la opción simplemente de encontrar una vivienda de 60 metros, que yo creo que es lo mínimo para compartir para dos personas, y que esté en torno a los 800 euros, en toda la Comunidad de Madrid aparecen 112 viviendas".

En Cádiz, la problemática que encuentra es que, aunque "las viviendas son más baratas indudablemente que en Madrid, hay un problema y es que el 90% de las que se alquilan es solamente para la temporada escolar que es cuando lógicamente no hay turismo y no le puedes sacar rentabilidad a la vivienda". "En Madrid es imposible encontrar una vivienda para dos personas por menos de 800 euros", sentencia.

Compartir con 70: ahorro y compañía

El proyecto 'Hogares Compartidos' une compañeros de piso de más de 60 años con pensiones bajas para compartir gastos y vivir acompañados en Valencia. Allí hay 13 pisos así en total, que alojan a 49 mayores, los cuales dedican el 38% de su pensión, además de 24 euros al mes para suministros. Este modelo ya es visible para otras comunidades.

Se puso en marcha para luchar contra la soledad no deseada y garantizar el derecho a la vivienda de las personas mayores, aunque además de facilitar pisos compartidos, también proporciona compañía en trámites burocráticos o médicos y facilita las actividades de cultura y ocio.

Pescueza, el pueblo que desean los jubilados

Pescueza es un pueblo extremeño de apenas 150 habitantes. De ellos, el 80% son mayores. "Soy un jubilado de Barcelona que ha venido a vivir a este pueblo, la diferencia es abismal, aquí hay mucha tranquilidad y estamos muy relajados, es perfecto para continuar otros 70 años más", asegura a EFE uno de los nuevos residentes. "No me arrepiento, estoy muy contento", explica.

Tienen todo lo que necesitan: un coche eléctrico que traslada a los vecinos hasta el centro de día, cámaras en las casas, alarmas que avisan si alguna persona sufre un accidente, pasamanos en las calles más transitadas o en cuesta y recorridos sobre suelo antideslizante. Forman parte de las medidas del programa "Quédate con nosotros" que arrancó en 2011. "El Ayuntamiento quiere hacer la vida más fácil a sus mayores para que no abandonen el lugar en el que siempre han vivido", asegura a Efe Agustina Fernández, alcaldesa en funciones.