Esto es lo que se sabe de las 183.000 viviendas de alquiler social que ha anunciado el Gobierno

Ya son tres anuncios los que ha hecho el Gobierno sobre la oferta de nuevas viviendas destinadas a alquiler social. Un total de 183.000 viviendas que recogen muchas incógnitas. Todavía no conocemos ni el cuándo ni el dónde ni tampoco quién las edifica. El Gobierno, por el momento, no ha dado más detalles. Tan solo ha confirmado que estas están repartidas por todo el territorio español. Pedro Sánchez, además, ha asegurado que el 60% del total ya está en construcción.

Desde hace tiempo ya se necesitaban viviendas y, aunque estos anuncios parezcan esperanzadores, España está siete puntos por debajo de la media de la Unión Europea en cuanto a vivienda pública, según Eurostat. Esta media se sitúa en un 9,3%, mientras que nuestro país solo alcanza el 2,5%.

Estos han sido los anuncios del Gobierno

Los anuncios del Gobierno sobre la oferta de nuevas viviendas han sido varios en pocos días. El primer anuncio se produjo el pasado 16 de abril y en él se prometieron 50.000 viviendas de la Sareb destinadas a alquiler social. De estas 50.000 no se conocen todavía todos los detalles: aún no se sabe cuántas están construidas y cuántas no. Tampoco se saben cuáles de ellas están ya habitadas.

Al respecto, Joan Ripoll, profesor de Economía, comenta que gran parte de esas viviendas están ubicadas "en zonas periféricas, con baja demanda y, en general, alejadas de las zonas urbanas más tensionadas".

El segundo anuncio fue de 43.000 viviendas y tuvo lugar el 19 de abril. Estas viviendas serán financiadas con créditos ICO, pero no se conoce para cuándo estarán disponibles o, lo que es lo mismo, cuándo se podrían construir.

Alfonso Fernández, profesor de EAE Business School, asegura que la implementación podría ser "bastante rápida", ya que el dinero vendría de los fondos de la Unión Europea.

El último y tercer anunció se produjo este pasado martes. El presidente del Gobierno prometió 20.000 viviendas más que se encuentran en terreno del Ministerio de Defensa. Hasta ahora sabemos que estas 20.000 viviendas están repartidas por toda España, pero no sabemos cuánto va a costar en total dicha operación.

Defensa tendrá que vender estos terrenos al Sepes, Entidad Estatal del Suelo. Esta es la empresa pública encargada de gestionar por cuenta del Estado el desarrollo de viviendas en suelo público.