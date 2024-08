VÍDEO: Los vecinos de O Hío bloquean los pasos de peatones cruzándolos repetidamente en protesta por el turismo

En un acto de protesta, vecinos de la parroquia de O Hío han dedicado parte de la mañana de este domingo 25 de agosto a cruzar de forma continúa los pasos de peatones en una carretera de acceso a las playas, en un gesto con el que buscan denunciar el caos de tráfico, la falta de aparcamientos y la inseguridad que padecen cada verano. La protesta ha tenido lugar en O Buraquiño, que es la primera entrada a las playas de Pinténs, San Xián, Castiñeiras y Vilanova.

En un comunicado conjunto, los colectivos vecinales han expresado su descontento y han advertido que "todo tiene un principio y un final", dejando claro que no tolerarán que la situación se repita el próximo año. Los vecinos aseguran que el gobierno de Cangas no ha cumplido con las promesas realizadas tras una reunión en agosto de 2023, en la que se discutió un plan de tráfico que no ha sido implementado a corto plazo.

Los vecinos, hartos con la situación

Los residentes acusan al gobierno local de no actuar y de ser "un mero espectador de la situación". Según el comunicado, las discrepancias entre la Policía Local y este Gobierno les han llevado a esta situación de total abandono, lo que ha agravado los problemas en la parroquia, con atascos, aparcamientos indebidos e inseguridad.

Además, los vecinos critican a la Subdelegación del Gobierno por la falta de efectivos y medios actualizados en el destacamento de la Guardia Civil, lo que ha resultado en una escasa respuesta ante las quejas. Por ello, los vecinos exigen que "este gobierno se ponga a trabajar de inmediato" y que se busquen soluciones para evitar que el caos de este verano se repita. También mencionan que no aceptarán medidas superficiales ni fotos simbólicas, sino decisiones firmes que protejan a la comunidad.

Según informa 'La Voz de Galicia', la presidenta de la asociación de vecinos de Viñó, advierte Esperanza Veiga, confirmó el malestar vecinal por la falta de soluciones: "Aún es peor ahora porque además de venir más gente, la Policía Local no actúa, así que se aparca donde se quiere sin miedo a multas, con impunidad total". Además de insistir en la necesidad de actuaciones urgente y contundentes. "El gobierno nos dijo en agosto del año pasado que aún acababan de llegar, pero que le diéramos tiempo y que habría un plan de tráfico, pero no se ha hecho nada". También ha explicado el motivo por el cual los vecinos de Viñó no han realizado la protesta "porque en Viñó no hay pasos de peatones".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com