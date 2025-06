Vicente, víctima de la estafa del amor: "No sé de donde he sacado la fuerza, interiormente estoy roto"

Estuvieron intercambiando mensajes durante meses. Más de siete. Mensajes amables, cariñosos, afectuosos. Vicente le daba los buenos días "buenos días, mi amor, pienso a menudo en ti" y ella respondía siempre, rápido: "Gracias mi vida, nunca te decepcionaré". Pero lo decepcionó porque Peggy Navarrete, como se hacía llamar, ni siquiera existía. "Ella me contactó a través de una aplicación de citas. Yo en ese momento estaba pasando por una ruptura dolorosa" confiesa Vicente. Ella apareció para devolverle la ilusión, es más, le hacía muchos regalos como zapatos y sudaderas.

Nunca la vio en persona

Las videollamadas no eran nítidas y las llamadas escasas. Sobre todo hablaban a través de mensaje. También, cuando ella -supuestamente por trabajo- viajó a Qatar. Allí iba a cerrar un acuerdo millonario, decía porque se dedicaba a la venta de joyas al por mayor. De repente dijo tener problemas con su banco y le dio la vuelta a la tortilla. Le mandaba mensajes culpando a Vicente de no ayudarla con dinero, así que "a través de un prestamista le di los 3.000 euros porque sentía que la estaba dejando tirada", asegura. Así, los estafadores consiguieron sacarle más de 25.000 euros. Hasta que él reconoce que vio algo sospechoso y pensó "Dios me iluminó y me dijo Vicente espabila".

El 80% de las víctimas no denuncia

El número de víctimas no deja de crecer, se calcula que en los últimos dos años como mínimo se han registrado 600 estafas de este tipo. El gran reto, según la Asociación de Víctimas de Estafas Emocionales, Anceme, es el de facilitar las denuncias. En la mayoría de casos no se detecta por vergüenza, por eso piden que se facilite la denuncia ya que "en otros países basta con hacer la denuncia por internet"