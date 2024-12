Vicente Vallés compara el registro de viajeros con un 'Gran Hermano': "Le tienen que contar su vida al recepcionista"

El registro de viajeros está en vigor desde este lunes y será obligatorio rellenarlo en agencias de viajes, hoteles y empresas de alquiler de vehículos sin conductor. El formulario se compone de 42 preguntaspersonales que se harán a los viajeros y, el presentador del informativo de la noche de Antena 3 Noticias, Vicente Vallés, lo compara con un "Gran Hermano". "Los viajeros tendrán que responder a un extenso cuestionario repleto de datos personales", avisa Vallés.

"Es lo más parecido a un Gran Hermano, el hotel se encargará de rellenar hasta 42 casillas con información del propio establecimiento y de cada uno de sus huéspedes. Los datos irán directos a una plataforma que el Gobierno ha habilitado para ello. En definitiva, le tienen ustedes que contar su vida al recepcionista del hotel", expresa el presentador Vicente Vallés durante el informativo.

La medida también ha recibido las críticas del sector, que consideran que añade una carga burocrática y encarecerá los precios de los viajes. Los datos tendrán que estar almacenados, al menos, durante tres años. Y las empresas hoteleras se quejan de que eso supone "un riesgo muy importante" en la recopilación y almacenamiento de los datos de los huéspedes.

La Confederación Española de Agencias de Viajes ha denunciado la aplicación del Real Decreto 933/2021 sobre registro documental de reservas y califican la medida de "desproporcionada". El Ministerio del Interior defiende la norma por la lucha contra el terrorismo.

Además, lamentan que esto vaya a suponer un "perjuicio y descrédito" para la imagen de España como "destino y para la competitividad en materia de turismo" porque el resto de países europeos no tienen un formulario tan exhaustivo.

Desde Hosbec, la patronal hotelera, han pedido al Gobierno de Pedro Sánchez la suspensión de forma cautelar del decreto sobre el registro de viajeros y aseguran que también lo pedirán en los juzgados.

"Es especialmente alarmante porque no hay una motivación de seguridad detrás, hay una motivación de saber una información en cuanto al número de tarjetas de crédito del viajero, número de cuenta bancaria o relación familiar entre los huéspedes", explican. "Se han pasado de frenada, esa es la realidad, y no quieren admitirlo", añade.

El presidente de Hosbec, Fede Fuster, considera que la norma que ha entrado en vigor hace apenas unas hora carece de sentido en materia de seguridad. "No tiene sentido, no nos da un mejor marco jurídico para ser más seguro, en absoluto, porque la información que persiguen no es en el ámbito de la seguridad, sino en el ámbito económico y familiar, etc., lo cual me parece, incluso, por lo menos delicado, sino ilegal, porque atenta contra los derechos de las personas y sus datos".

Datos personales a rellenar

Los datos que deben dar de los clientes son nombre y apellidos, sexo, DNI, nacionalidad, fecha de nacimiento, lugar de residencia habitual, teléfonos, correo electrónico, número de viajeros y relación de parentesco (en el caso de que alguno sea menor de edad) y los datos de la transacción.

Además, los proveedores del servicio tienen que comunicar su nombre, DNI o CIF, municipio, provincia, teléfono, dirección de correo electrónico, web de la empresa, datos del establecimiento y otros de la transacción, como el tipo de pago, el titular del medio de pago o la fecha de caducidad de la tarjeta bancaria, entre otros.

En cuanto a la recogida de datos, estos serán los obligatorios a rellenar por parte de los viajeros en hoteles, agencias de viajes o empresas de alquiler de vehículos:

Datos de la empresa arrendadora: Nombre o razón social del titular, CIF o NIF, municipio, provincia, teléfono fijo y/o móvil, dirección de correo electrónico, web de la empresa y URL para identificar el anuncio.

Datos del establecimiento: Tipo de establecimiento, denominación, dirección completa, código postal, localidad y provincia.

Datos de los viajeros: Nombre completo, sexo, número de documento de identidad, tipo de documento (DNI, pasaporte, TIE), nacionalidad, fecha de nacimiento, lugar de residencia habitual (dirección completa, localidad y país), teléfono fijo y móvil, correo electrónico, número de viajeros y relación de parentesco entre los viajeros (en el caso de que alguno sea menor de edad).

Datos de la transacción: Contrato (número de referencia, fecha y firmas), datos de ejecución del contrato (fecha de y hora de entrada y fecha y hora de salida) y datos del pago (tipo, identificación del medio de pago como tipo de tarjeta y número, titular del medio de pago, fecha de caducidad de la tarjeta y fecha de pago).

En caso de alojamiento no profesional se aportará el nombre completo, sexo y DNI del titular del inmueble, así como número de habitaciones o conexión a internet del establecimiento.

En el caso del alquiler de vehículos, los datos a aportar son parecidos a los de hospedaje, aunque añadiendo la información correspondiente del conductor.

Multas por incumplir la norma

Pese a las críticas por acatar la norma, tendrán que hacerlo, porque sino se enfrentarán a multas económicas que pueden llegar hasta los 30.000 euros en los casos más graves.

Se consideran infracciones leves: las irregularidades o deficiencias en la cumplimentación de los registros y la realización de las comunicaciones obligatorias fuera de plazo. Con multas entre los 100 y los 600 euros.

las irregularidades o deficiencias en la cumplimentación de los registros y la realización de las comunicaciones obligatorias fuera de plazo. Con multas entre los 100 y los 600 euros. Las sanciones graves: incluyen la carencia de los registros y la omisión de las comunicaciones obligatorias. El precio de la multa oscilará entre los 601 a los 30.000 euros.

