Última hora de la huelga de agricultores: lanzan huevos a la Policía tras el retraso de la reunión con el ministro Planas

Además, Sordo ha pedido a las organizaciones agrarias "que contribuyan a desbloquear los convenios colectivos del campo y que no sean beligerantes con la subida del Salario Mínimo", porque "no puede ser que los productores digan que tienen problemas para encontrar trabajadores mientras miles de temporeros de España se van a Francia a hacer la vendimia". Ha mostrado su apoyo y el del sindicato a las movilizaciones de agricultores de los últimos días, asegurando que comparten reivindicaciones como la necesidad de que se cumpla la Ley de Cadena Alimentaria para que no tengan que vender a pérdidas, "porque hay intermediarios y grandes cadenas con un poder mercado que les permite poner precios abusivos".