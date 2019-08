En Hiroshima, el 9 de agosto de 1945 Estados Unidos lanza la bomba atómica. Murieron 80.000 personas Hoy millones de turistas visitan la zona cero

El tanatoturismo o "turismo oscuro" es una práctica cada vez más común. De hecho, ya hay agencias que promocionan este tipo de viajes. "Esa moda del postureo, de he estado en tal sitio, no le interesa la Historia, no le interesa lo que allí sucedió, sino simplemente hacerse una foto en un sitio donde poner una pegatina más de dónde ha estado" dice Luis Resina, Responsable del departamento Rusia Politours

En Auschwitz la cosa se ha ido de las manos, desde su museo memorial llegaron a pedir respeto: "Cuando vengas a Auschwitz recuerda que estás en el sitio donde más de 1 millón de personas murieron. Respeta su memoria. Hay mejores lugares para aprender a practicar el equilibrio"

Otro ejemplo es Chernobil. Allí vivieron hace 30 años una de las mayores catástrofes nucleares de la Historia y según las previsiones, cuando acabe el año, cerca de 100.000 personas habrán visitado ese lugar. Un 40% más que en 2018.

Y no hay que irse tan lejos. En España ya hay quien lo practica, cada año decenas de curiosos visitan Alcasser. El lugar donde sucedió uno de los crímenes más oscuros de nuestro país.