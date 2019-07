El 5G ya está en España, donde se han impulsado una serie de medidas para desarrollar las redes móviles de esta generación, como la liberación del Segundo Dividendo Digital (banda de los 700 Mhz), anunciada este viernes por el Gobierno, que requerirá la adaptación de las antenas colectivas de unos 850.000 edificios del país.

¿Pero qué es este Segundo Dividendo Digital?, ¿a quién afecta su liberación?, ¿qué actuaciones requerirá? y ¿cuánto tendrán que pagar los ciudadanos por ello? He aquí algunas claves:

Es la banda de los 700 Mhz, un espectro de banda baja que se usará para el despliegue del 5G y que ofrece una elevada capacidad de penetración en interiores de edificios, además de garantizar la banda ancha en las zonas rurales. El término 'dividendo' tiene que ver con el ahorro de espectro radioeléctrico que supuso el paso de la televisión analógica a la digital, que permitió contar con nuevas frecuencias disponibles.

¿Qué significa que haya que liberar el Segundo Dividendo Digital?

La banda de los 700 Mhz está siendo ocupada parcialmente por la Televisión Digital Terrestre (TDT), que tendrá que dejar de emitir por estas frecuencias el próximo 30 de junio de 2020, tal como establece la UE, con el objetivo de garantizar un uso coordinado de las mismas en todo el espacio comunitario. El objetivo es dejar esta banda disponible para la prestación de servicios asociados a la telefonía móvil del 5G.

¿Por qué se llama Segundo Dividendo Digital?

Porque ya se produjo un Primero en 2015, cuando se liberó una parte del espectro (el de los 800 MHz) que también fue cedido para la telefonía móvil. Esta medida obligó a resintonizar los televisores. El proceso en el Segundo Dividendo Digital será similar.

¿Cómo afectará a los ciudadanos?

El impacto dependerá de la zona del país y también del tipo de inmueble. En España, afectará más o menos a la mitad de la población, a 21 millones de personas que tendrán que adaptar sus antenas colectivas. En las viviendas individuales, esta medida prácticamente no tendrá efecto alguno, ya que los ciudadanos únicamente tendrán que resintonizar su TV con el mando.

¿Este cambio de frecuencias repercutirá en la oferta de canales de TV?

No, en absoluto. El número de canales será exactamente el mismo.

¿Cuando empezarán los cambios?

Los encendidos de nuevas frecuencias de TDT comenzarán la semana próxima en Mallorca, Ibiza, Formentera, Cáceres y Huelva. Durante un tiempo las cadenas de televisión emitirán simultáneamente a través de las nuevas frecuencias y de las antiguas, antes de proceder al apagado de estas últimas. Los ciudadanos tendrán 6 meses para adaptarse. Se irá implantando de forma gradual por España hasta dejar esta banda totalmente desocupada en junio de 2020.

¿Los cambios afectarán a toda la geografía española?

No. El Plan Técnico Nacional de la TDT aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 21 de junio divide a España en 75 demarcaciones, de las que 8 no se verán afectadas y que están situadas en Asturias, Barcelona, La Coruña, Menorca, Melilla y una parte de las provincias de Toledo y Murcia. En estas zonas, los canales de televisión no emiten por la banda de los 700 Mgz.

Y, ¿el bolsillo de los ciudadanos?

La adaptación de las antenas colectivas tendrá que efectuarla un instalador autorizado y tendrá un coste económico. Para minimizar el impacto, el Consejo de Ministros ha aprobado unas ayudas de 145 millones de euros, que se podrán pedir a partir del 20 de septiembre y que van dirigidas a las comunidades de vecinos. Estas subvenciones oscilan entre los 100 y 600 euros en función de las instalaciones.

¿Y qué ocurrirá con la banda que se desocupe?

Esta banda de los 700 Mhz se subastará entre enero y febrero del próximo año, en un proceso que concluirá antes del 30 de junio de 2020. La recaudación por parte del Estado dependerá de lo que decidan pujar las operadores.

¿Es la primera subasta para el 5G en España?

No. El Estado ya procedió a una primera subasta de la banda de frecuencias de 3,6 Ghz y 3,8 y que ha supuesto una recaudación para el Estado español de 1.470 millones de euros. Gracias al espectro adquirido en esta subasta, Vodafone ha podido lanzar su 5G comercial el pasado junio y se ha convertido en el primer operador en hacerlo en el país.