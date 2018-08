Taxistas de diferentes ciudades españolas deciden no secundar la huelga

AUNQUE SE SOLIDARIZAN CON SUS COMPAÑEROS

El taxímetro no ha dejado de correr en algunas ciudades como Valladolid donde han decidido no secundar la huelga. Los taxistas explican que el hecho de que los VTC no operen en la ciudad ayuda bastante pero aseguran que no descartan unirse a la huelga en solidaridad con sus compañeros.