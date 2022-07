Suspenden de empleo y sueldo a 18 empleadas de un catering de Valencia por negarse a llevar una cofia

¿Diadema o cofia?, la polémica está servida. Hay quien ve en este complemento un simple accesorio para recoger el pelo, sin embargo, a otros les parece un elemento propio de sirvienta del siglo XIX. Las trabajadoras de una empresa de catering de Valencia denuncian que les han suspendido de empleo y sueldo durante 14 días por negarse a usar esta prenda.

Juana Ramírez, delegada de personal del catering, nos cuenta que todo comenzó cuando una trabajadora, el sábado pasado, se negó a usar la cofia y acto seguido, el resto de compañeras tomaron la misma decisión. "No pasaron 12 horas e inmediatamente pusieron la sanción", añade. Considera que la decisión es desmesura ya que se trata de un elemento sexista que no es necesario.

Aseguran que todos los trabajadores están obligados a llevar el pelo recogido, por lo que la higiene estaría garantizada. Para Ana Aguilar, trabajadora también de la misma empresa, la cofia es "un símbolo de degradación femenina, vejatorio y clasista". Y no entiende por qué a sus compañeros hombres, con el pelo largo, no se les obliga a llevarla si se trata de una cuestión de higiene como se les ha trasmitido dicen, por parte de la empresa. Ella no estaba en el momento de lo ocurrido pero advierte de que este fin de semana, le toca trabajar en un evento y tampoco se pondrá la cofia, se solidarizará asegura, con sus compañeras a sabiendas de la posible amonestación.

"Al negarme que es lo que voy a hacer, es posible que me sancionen como a mis compañeras", apunta. Ana lleva cuatro años trabajando en esta compañía y nunca antes dice, había llevado cofia. El uniforme se lo han cambiado hace tan solo mes y medio. "No lo entiendo, porque nunca hemos llevado cofia y no ha pasado absolutamente nada, hemos realizado el servicio impolutos, con el pelo recogido sin necesidad de ningún objeto extra”, manifiesta esta camarera.

La versión de la empresa

La directora de la empresa, Raquel Vicente, ha explicado que las trabajadoras se negaron a ponerse la prenda, sin dialogar, "a 30 minutos de entrar los novios" en un banquete de boda, generando una situación "muy incómoda" e "inaceptable" que derivó en la sanción. "No son las formas, podrían haber aceptado ese complemento del uniforme, dada la situación, y, luego, haber dialogado con la empresa sobre ello", ha señalado Vicente.

Además explica que el uniforme está diseñado por una empresa liderada mayoritariamente por mujeres y que se trata únicamente de un "complemento bonito", un "detalle" que han añadido "con toda la ilusión del mundo".

UGT no entiende como esta sanción se puede haber calificado como "grave" y la recurrirá. Desde el sindicato se reconoce el derecho a elegir uniformidad por parte de la empresa, sin embargo en este caso considera que esta prenda "vulnera la legislación que regula los Planes de Igualdad". Mar Cruz, responsable de igualdad de la Federación de FeSMC-PV, exige que se deje sin efecto la sanción, y que "se retire la cofia del uniforme". Confía en que haya un retroceso y buena voluntad por parte de la empresa.