Un supermercado de Vigo repite como el más barato de España para hacer la compra

Un supermercado de Vigo repite por segundo año consecutivo como el más barato de España para hacer la compra, según el estudio anual presentado este martes por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). En base a este estudio, ahorrar una media de 823 euros al año en la cesta de la compra es posible dependiendo del establecimiento donde se realice.

El hipermercado Alcampo de Vigo, en el barrio de Coia, es el establecimiento más barato de España, seguido por los supermercados Dani de Jaén y Granada, así como el Cash Fresh de Córdoba. En el otro extremo de la lista se encuentran los supermercados Sánchez Romero en Madrid, que ofrecen los productos con los precios más elevados de todo el territorio estatal, seguidos de un supermercado Covirán de Pamplona y un Proxim de Barcelona.

Además, el ahorro ha descendido un 11,4% con respecto al año anterior, cuando fue de 923 euros, debido, principalmente, a que la mayoría de las principales cadenas han aumentado sus precios frente a rebajas que presentaban en 2014, lo que ha llevado a disminuir las diferencias entre los establecimientos. A su vez, el gasto en alimentación de las familias prácticamente se ha mantenido respecto a 2014. De esta forma, se ha visto frenada la tendencia a la reducción del gasto provocada por la crisis. "Es el primer año desde que comenzó la crisis en 2008 que se advierten síntomas de recuperación del consumo de familias", según ha explicado la portavoz de la OCU, Ileana Izverniceanu, durante la rueda de prensa de la presentación del estudio.

Así pues, Madrid y Pamplona son las ciudades donde un mayor ahorro anual se puede hacer, siendo de 2.712 euros y 1.389 euros, respectivamente, mientras que en Puertollano y Pontevedra es donde los consumidores pueden llegar a ahorrar menores cantidades, 326 euros y 355 euros, respectivamente.

En relación a una 'cesta tipo', en la que se comparan los mismos productos en distintos supermercados, las cadenas han bajado los precios un 0,2%. En este sentido, El Arbol, Spar y Simply Market son los supermercados más baratos. Por el contrario, Hipercor y Alcampo son los supermercados que más los han elevado. Atendiendo a las diferencias por cadenas, las más barata es la son supermercados Dani, Cash Fresh y Familia. Por el contrario, las cadenas más caras son Hiperdirect, Aprop y, sobre todo, Sánchez Romero.

En el caso de una 'cesta económica', en la que se recogen los productos de marca blanca de cada cadena, la bajada de precios es más sustancial, hasta el 2,6% de media. Carrefour Express es la que más ha bajado los precios y Alcampo la que más los ha subido.

No obstante, las ciudades donde hacer la compra resulta más barato son Vigo, Córdoba, Murcia, el Corredor del Henares en Madrid, Palencia y Granada. Por el contrario, Getxo, Barcelona, Pamplona, Gerona, Bilbao, San Sebastián y los supermercados 'online' son las ciudades y canales donde los consumidores compran los productos más caros.

Por comunidades autónomas, Murcia y Galicia son las más baratas mientras que Navarra, Cataluña, País Vasco e Islas Baleares son las más caras. Por su parte, el estudio refleja que Mercadona es el supermercado más barato en Galicia en tres de las cinco ciudades analizadas: Ourense, Lugo y Pontevedra.

El objetivo de este informe, que se publica en la revista 'OCU-Compra Maestra' del próximo mes de noviembre, es determinar el nivel de precios de los diferentes establecimientos comerciales españoles para que los consumidores puedan ahorrar en su cesta de la compra. Desde OCU han diferenciado dos tipos de cestas. La 'cesta tipo' está compuesta por aquellos productos que son de la misma marca y cantidad vendidos en diferentes supermercados nacionales.

Por otro lado, la 'cesta económica' busca dar información a aquellos consumidores que eligen los productos más baratos, que en general coinciden con la marca del distribuidor o marca blanca, y no tienen en cuenta a que marca pertenecen. Desde OCU aconsejan no guiarse sólo por el parámetro precio, ya que el producto más caro no tiene por qué ser el que mejor calidad ofrece, y que los consumidores acudan a supermercados baratos frente a supermercados que tengan ofertas puntuales muy llamativas, porque incluso en estos productos aunque presenten ofertas pueden ser más caros.