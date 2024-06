Skimming o el fraude de las tarjetas clonadas, así es cómo puedes evitarlo

Son incontables las veces que podemos llegar a pagar con tarjeta a lo largo de un día. En el supermercado, en la gasolinera, en la panadería o en cualquier otro comercio. Por eso, hay que estar muy atento a este fraude del que avisa la Guardia Civil en sus redes sociales. El organismo de seguridad nos alienta a tener siempre a la vista nuestra tarjeta de crédito o débito a la hora de realizar cualquier pago porque "en cuestión de segundos" nuestra tarjeta puede ser clonada con el método del 'skimming'.

Objetivo: tus claves y contraseñas

El objetivo de este método es conseguir tus datos financieros, incluido el código CVV, la fecha de caducidad o la clave de la tarjeta. Y lo pueden hacer de varias formas.

Existen dispositivos externos diseñados para copiar los datos de la banda magnética de las tarjetas, de modo que al pagar se clonarían toda nuestra información a otra tarjeta. Así, en un visto y no visto nuestros datos pasarían a manos de los hackers cuando pagamos en un comercio. También circulan entre los ladrones pequeños aparatos que caben en un bolsillo, con los que se acercan a las víctimas, al detectar la tarjeta se transfiere toda la información. Esta práctica también puede llevarse a cabo en los cajeros automáticos, en los que instalan cámaras ocultas con las que ven el PIN de las tarjetas al introducirlo para sacar dinero.

"Me empezaron a saltar notificaciones de cargos que yo no había hecho"

Con este método robaron a Yamna más de 200 euros. "Me empezaron a saltar notificaciones de la cartera del móvil... Cuando vi 150 y luego 50 euros dije yo esto no lo he comprado". Ella y María, su madre, tardaron meses en darse cuenta porque al principio los cargos eran muy pequeños "pasan los meses y piensas que eso ha sido una compra que ha hecho la niña", reconoce María. Por eso hasta que no fueron cargos de un importe superior no cayeron en la cuenta de que les estaban robando dinero.

Claves para evitarlo

La Guardia Civil recomienda, en primer lugar, no quitar la vista de nuestra tarjeta cuando estemos pagando. También se recomienda no llevar la clave apuntada en ningún sitio, proteger con la mano el pin cuando lo introducimos y revisar bien los cajeros a la hora de sacar dinero y los datáfonos cuando vayamos a realizar el pago por si hubiera algún elemento extraño.

En caso de ser víctima de skimming lo primero que hay que hacer es apagar la tarjeta o llamar a nuestro banco para que lo haga. Según Miriam Bermúdez, de GLC Abogados también es "muy importante denunciar ante la policía" para poder reclamar al banco el importe robado.

