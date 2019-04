Con un simple 'selfie' podremos pagar nuestras compras

Se acabó buscar en el fondo del monedero, recordar el pin de la tarjeta o el de nuestros datos para las compras por internet. A partir de ahora no hará falta nada más que un selfie. Con una SI, una foto ser a suficiente para identificarnos y pagar.

Alberto López, responsable de pagos digitales, considera que "el sistema no coge una situación estática, tiene profundidad, con lo cual no coge sólo nuestra foto si no nuestro relieve de la cara, que es único". Es importante que parpadeemos, porque el sistema tiene que confirmar que estamos vivos.

Lo último en transacciones son las pulseras que usan los latidos del corazón. Con ellos nos identifica y acepta nuestra compra. También podemos pagar con una anillo o incluso con la ropa.

Nuevas opciones para que el consumidor tenga mejores oportunidades, como la que ofrece la aplicación que ha catapultado al éxito a Ben Pasternak. Dicen que es el nuevo Steve Jobs. Propone un negocio que te permite conocer gente e incluso entablar una amistad a la vez que vendemos y compramos productos de segunda mano.