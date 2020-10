La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid puede cambiar los planes de muchos madrileños de cara al Puente del Pilar. La Justicia ha tumbado las restricciones en Madrid capital y 9 municipios aprobadas por el Ministerio de Sanidad

Ya no habría motivo legal para no salir, aunque la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido que no se salga de puente.

[H3:Los hosteleros dicen que les reciben con los brazos abiertos]]

La Comunidad Valenciana es uno de los destinos preferidos por los madrileños. La hostelería espera reservas de última hora y ya se nota en algunos buscadores que han subido llamativamente las consultas de alojamiento para estas fechas. Los hosteleros piden "que no tengan miedo, que les recibimos con las manos abiertas". "Esperamos que sigan pensando en nuestros hoteles y vengan para acá", asegura otro hostelero.

Algunos recelos de quienes temen la llegada de los madrileños

Los madrileños pueden hacer que la ocupación aumente 10 puntos. Sin embargo, también hay quien teme que con la llegada de turistas se dispare el porcentaje de contagios. La Comunidad Valenciana es la que tiene ahora la menor incidencia acumulada de toda España, junto con Canarias.