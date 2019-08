El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ya está aplicando el nuevo cálculo de las pensiones por trabajo a tiempo parcial y ha comunicado que revisará 8.500 casos ya reconocidos, de los cuales, unos 2.200 pueden aumentar hasta un 4%. Este cambio surge después de que el Tribunal Constitucional declarase nula la norma para calcular la pensión por jubilación en los trabajos a tiempo parcial por calificarla de discriminatoria, según ha informado el Ministerio de Trabajo en un comunicado. Desde el pasado lunes 12 se consideran días naturales los días cotizados a la Seguridad Social a tiempo parcial a diferencia de antes que se computaban reducidos en relación a la parcialidad del empleo.

Estos nuevos criterios se aplican a las nuevas solicitudes de pensión y a las ya reconocidas y cuya resolución aun no sea firme en la administración. El resto de los casos mantiene el importe inicial por varias razones: alrededor de 3.500 casos tendrán un aumento de cuantía por haber llegado inicialmente al 100%; otras 800 no tendrán ese incremento porque la parcialidad era del 67% o mayor y casi 2.000 percibirán un complemento a mínimos, que será absorbido por la subida. El Tribunal Constitucional consideró que no había justificación en la doble penalización del anterior cálculo sobre el derecho a la jubilación de los trabajadores a tiempo parcial, una fórmula que ha estado vigente desde 1998 y que se adaptó en 2014. Una forma de contabilizar los días discriminatoria doblemente, según el texto, porque las bases de los trabajadores a tiempo parcial ya son inferiores a las de un empleado a tiempo completo. Desde el Constitucional consideran también que hay una discriminación indirecta por sexo, ya que los empleos a tiempo parcial lo suelen realizar las mujeres, en el mayor de los casos.

En 2017 se computan las cotizaciones de los últimos 20 años y, a partir de 2022 se tendrán en cuenta los últimos 25 años. Con la base de cotización se calcula la base reguladora y un porcentaje de esa base será la pensión que se recibe en función de los años cotizados a la Seguridad Social. Con 15 años cotizados se obtiene el 50% de la pensión y para conseguir el 100% habrá que cotizar 35 años y medio (mínimo 37 años a partir de 2027).