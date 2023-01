Sánchez juega a la petanca con un grupo de pensionistas reivindicando la subida de las pensiones aprobada por el Gobierno

A su regreso de Davos, se ha podido ver a Pedro Sánchez jugando a la petanca con un grupo de pensionistas en Coslada. "Tras defender en Davos que aquellos que más tienen, más paguen, he pasado un rato entrañable con un grupo de pensionistas de Coslada”, ha publicado Sánchez en Twitter acompañado de un vídeo. "Nos comprometimos a revalorizar las pensiones por Ley, y lo hicimos. Por una jubilación segura y digna. Política útil" terminaba el tweet.

"Que aquellos que más tienen, más paguen"

"Acabo de venir de Davos, donde sabéis que nos hemos reunido con las principales corporaciones y con otros gobiernos del mundo. Allí hemos trabajado por traer inversiones a España y también por defender una Fiscalía justa, es decir, que aquellos que más tienen más paguen" comenzaba Sánchez en otro mensaje, esta vez a través de un vídeo tras su jornada de petanca. De este manera ha reivindicado el presidente del Gobierno la subida de las pensiones aprobada por el Gobierno.

Sánchez ha indicado que su Gobierno se comprometió a revalorizar las pensiones por ley y ha cumplido: "por una jubilación segura y digna", ha añadido, a lo que ha acompañado de otra reflexión: "hace unos años nos comprometimos a que íbamos a revalorizar las pensiones conforme al IPC y lo hemos hecho, y esto va a significar que la pensión media vaya a tener un aumento mensual de entorno a 105 euros, es decir, estamos hablando de 1.500 euros más al año para un jubilado/a de una pensión media. Como me decía Antonio, uno de los pensionistas con los que he jugado a la petanca, eso significa una tercera paga extra a los jubilados de nuestro país. Es cierto que estamos viviendo momentos muy difíciles, de muchísima incertidumbre, derivado de las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania y también lo es que tenemos que hacer que los costes económicos de esa guerra tengan un reparto equitativo y aquellos que tienen una situación más holgada contribuyan más y que no recaigan esos costes sobre los pensionistas de nuestro país y que tengan una jubilación digna después de una vida de esfuerzo y de trabajo. Esto es lo que he compartido con los pensionistas aquí en Coslada".