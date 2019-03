El salario por hora en España es un 27,3% más bajo que en la media de la eurozona

La horquilla salarial es muy amplia en Europa comparando lo que se paga por hora en cada país. Dimarca es donde más se cobra, con 35 euros la hora. Le sigue Luxemburgo. En la parte más baja está Bulgaria con apenas 3 euros y 20 céntimos por cada 60 minutos trabajados. Rumania es el segundo peor pagado de la Unión y en esta lista, España está con 15,7 euros por cada hora trabajada.

Con esta cifra estamos en la mitad de la tabla europea pero mirando la media de la Zona Euro encontramos que es de 21,6 euros la hora. Nuestros sueldos son un 27% más bajos que en el conjunto de la unión mometaria. Hemos perdido poder adquisitivo con la crisis.

Aún no se ha cerrado la subida salarial de este año. La patronal propone un máximo de 0,9% y los sindicatos quieren llegar al uno y medio, si la economía crece más del 2. La ministra de empleo, Fátima Báñez, les ha dado un ultimátum para que cierren un acuerdo cuanto antes.

El presidente de CEOE, Juan Rosell, se ha manifestado "medianamente optimista" sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo sobre el pacto salarial para el periodo 2015-2017 en la reunión que mantendrá con los sindicatos CC.OO. y UGT en la tarde de este martes.

"Estamos donde estamos, la negociación está abierta, hay sectores donde están cerrando esa negociación en convenios colectivos y nosotros, como cúpula, lo vamos a intentar, yo soy medianamente optimista", declaró el presidente de la patronal tras participar en una jornada sobre construcción.

"Vamos a intentar ser flexibles por las dos partes e intentar llegar a un acuerdo", añadió Rosell para, no obstante, apuntar después que "tampoco pasa nada si no se alcanza hoy". "Sería bueno, pero tampoco pasa nada si no llegamos a cerrarlo", añadió el presidente de CEOE, que declinó comentar eventuales propuestas de porcentajes de subidas por parte de la patronal.

"No adelantemos acontecimientos", se limitó a indicar. Al ser preguntado por la petición expresada por la ministra de Empelo para que el pacto salarial se cierre esta semana, Rosell sólo instó, entre sonrisas, a "que lo haga por decreto".

El presidente de CEOE, junto con el de Cepyme, Antonio Garamendi, se reúne en la tarde de este martes con los secretarios generales de CC.OO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respectivamente, para intentar desatascar el pacto sobre salarios. El último encuentro entre ellos para abordar este tema tuvo lugar el pasado 23 de marzo.