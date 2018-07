Ryanair se enfrenta a su primera jornada de huelga de tripulantes de cabina en España

La primera de las dos jornadas de huelga convocadas por los sindicatos de tripulantes de cabina TCP en Ryanair transcurre con normalidad y con el cumplimiento de los servicios mínimos en España, aunque ha habido cancelaciones en otros países, según sostienen a EFE fuentes sindicales. A la huelga de los tripulantes convocada para los días 25 y 26 de julio en España, Portugal y Bélgica, se une el paro de 24 horas registrado por los sindicatos italianos de pilotos y tripulantes de cabina.

Hasta última hora de la noche, los sindicatos de tripulantes de cabina USO y Sitcpla estuvieron reunidos ante la Dirección General de Empleo en Madrid con Ryanair, a la que piden que aplique la legislación española en los contratos, el estatuto de los trabajadores y que permita unas elecciones sindicales. Tras no alcanzar un acuerdo, los sindicatos mantuvieron la convocatoria de huelga y avanzaron que "es posible" que se convoquen nuevas movilizaciones en fechas futuras que, por el momento, no han concretado.

En el transcurso de las primeras horas de la huelga en España, que afectará a cerca de 75.000 clientes en España, no se ha registrado ningún tipo de incidencia en las 13 bases, sostienen las mismas fuentes, que indican que en la de Lanzarote se ha presentado la Inspección de Trabajo. En el aeropuerto de Palma, por ejemplo, fuentes del sindicato USO subrayan que la delegación del Gobierno no ha permitido entrar a la terminal a los sindicalistas para informar a los pasajeros de los motivos de la huelga y entregarles las botellas de agua "que Ryanair no da a sus trabajadores". Además, agregan, que se han producido cancelaciones de vuelos en Portugal (18, dos de ellos con destino a Barcelona y Madrid), Bélgica e Italia.

Desde USO indican que en Italia, donde los sindicatos convocaron para hoy un paro de 24 horas de pilotos y tripulantes de cabina con el objetivo de mejorar sus condiciones laborales, la compañía Ryanair no ha informado a los pasajeros de la huelga y ha habido cancelaciones en Pisa y Bérgamo. En este sentido, se ha cancelado, por ejemplo, el vuelo que conectaba Madrid con Pisa ya que estaba operado por tripulación italiana y allí Ryanair no ha previsto mínimos, señalan desde el sindicato.

Por el momento, los sindicatos no cuentan con datos de seguimiento en España ya que en cumplimiento de los servicios mínimos todos los vuelos que se quedaban sin cancelar debían salir y además, insisten desde USO, todos los tripulantes de cabina han sido citados para hacer guardia en el aeropuerto bajo amenaza de sanción.

El Ministerio de Fomento decretó que Ryanair debía garantizar hasta el 59 % de los vuelos a ciudades peninsulares y extranjeras y el 100 % a las islas durante los dos días de huelga convocados por los sindicatos de tripulantes de cabina para el 25 y 26 de julio. De acuerdo con la resolución ministerial por la que se determinan los servicios mínimos durante estas huelgas, la aerolínea irlandesa debe garantizar el 100 % de los vuelos domésticos a las islas, entre el 35 % y el 59 % en las rutas a ciudades peninsulares y el 59 % de los vuelos a ciudades extranjeras.

Ryanair ya anunció ayer que había reubicado en vuelos alternativos o gestionado el reembolso completo del billete de los 50.000 pasajeros diarios de España, Portugal y Bélgica afectados por la cancelación de vuelos por la huelga de tripulantes de cabina convocada para los días 25 y 26 de julio. El pasado miércoles la aerolínea avanzó que cancelaría hasta 200 vuelos diarios en España por la huelga, que representan hasta el 24 % de los 830 que tenía previstos para cada día desde o hasta España. La compañía también anunció la supresión de hasta 300 vuelos diarios en Europa.

Además de los de España, anunció la cancelación de hasta 50 vuelos diarios de los más de 180 que tiene previsto operar hacia o desde Portugal (27 %) y hasta 50 de los más de 160 vuelos diarios hacia o desde Bélgica (31 %).

Hoy mismo, Ryanair ha anunciado sus planes para reducir un 20 %, de 30 a 24 aviones, su flota en Irlanda a partir de octubre, con la posible supresión de más de 300 puestos de trabajo, debido a que trasladará varios aviones a Polonia, donde experimenta crecimiento, y al descenso de las reservas en Irlanda, que atribuye a los efectos de las huelgas de pilotos. Coincidiendo con la huelga, la aerolínea Ryanair ha puesto a la venta un millón de asientos con hasta un 20 % de descuento que estarán disponibles para viajar desde el próximo 1 de agosto al 30 de septiembre de este año.

Cancelan más vuelos por la huelga de Ryanair

Los tripulantes de cabina de Ryanair llevan desde las 4.30 horas de la mañana manifestándose en los accesos de la T1. Allí intentan entregar panfletos a los viajeros para explicarles los motivos de esta huelga, sin embargo, denuncian que no les están dejando.

En el mostrador de reclamaciones de Ryanair comienzan a aglutinarse los primeros pasajeros afectados por esta huelga. Entre los afectados hay quejas porque dicen, no les habían avisado con antelación y se han enterado al llegar al aeropuerto.