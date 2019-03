Rajoy: "Grecia no tiene quien le preste y sólo es la UE quien lo hace"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no prevé un escenario en el que Grecia no cumpla sus compromisos con la UE y, a la espera de que sus autoridades aclaren lo que quieren, ha recordado que este país "no tiene quien le preste", excepto la Unión Europea (UE). Rajoy se ha referido a la situación de Grecia en declaraciones a los periodistas tras la reunión del Partido Popular Europeo (PPE) celebrada en Bruselas antes de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE.

El jefe del Gobierno español recordó que, en la cumbre que comienza este jueves, la situación de Grecia no está en la agenda, pero ha informado de que se hablará de ella después de que no se lograra ningún acuerdo al respecto en la reunión del Eurogrupo. También ha defendido que se debe ser "prudente" ante la evolución de los acontecimientos, pero ha recordado que Grecia "no tiene quien le preste y sólo es la Unión Europea quien lo hace".

En este contexto, ha recordado que ya se ha ayudado a este país con 200.000 millones de euros y que España ha aportado 26.000 millones, y ha subrayado que Grecia empezará a devolver ese capital dentro de treinta años y los intereses dentro de diez. "Son unas condiciones magníficas", ha considerado el presidente del Gobierno, quien ha instado a esperar a que el Ejecutivo griego explique con claridad lo que quiere porque, hasta ahora, ha recalcado que no lo ha hecho.

Para Rajoy, todos los dirigentes del PPE están de acuerdo en que "quien tiene el apoyo y la solidaridad debe cumplir los compromisos que asumió en su momento". "A partir de ahí, todos intentaremos ser constructivos", ha asegurado el jefe del Ejecutivo español, quien ha vuelto a negar la posibilidad de que el euro esté en riesgo porque es "una moneda que ha venido para quedarse" y porque es imposible su marcha atrás. Rajoy ha insistido en la necesidad de que todo el mundo cumpla los acuerdos a los que llega y se ha mostrado confiado en que la sensatez y el sentido común impere para ello en el nuevo Gobierno heleno.