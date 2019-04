Rajoy considera como "históricos" los datos de la EPA y que la mejora de empleo es "estructural"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha destacado los datos "históricos" de la Encuesta de Población Activa (EPA) y ha dicho que no habrá que esperar al final de la legislatura para afirmar que hay más ocupados, menos parados y más afiliados a la Seguridad Social que en el último trimestre de 2011.

El número de parados bajó en 295.600 en el segundo trimestre hasta 5.149.000, lo que redujo la tasa de paro 1,4 puntos hasta el 22,37% y la situó en valores de mediados de 2011, mientras que el empleo aumentó en 411.800 trabajadores, según la Encuesta de Población Activa (EPA) que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística.

Rajoy ha dicho que los datos de la EPA son "excelentes" con una fuerte creación de empleo y reducción del paro. Ha subrayado que la EPA confirma que el "giro de 180 grados" en el mercado laboral no es "un viaje coyuntural", sino que se trata de una mejoría estructural.

Se ha referido al dato del segundo trimestre de 2014, que fue "histórico", pero ha afirmado que este año se ha superado y que España avanza por el buen camino y "cada vez más rápido". Rajoy ha destacado que el aumento en la ocupación corresponde prácticamente por completo al sector privado y ha ensalzado la creación de empleo en servicios, industria, agricultura y construcción. Añade que el sector público ha mantenido constantes sus datos.

El presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, asegura que "las reformas tienen sus consecuencias" y que "sigue siendo tiempo de seriedad y de reformas", porque con esta actitud es como crean puestos de trabajo. Sin embargo, critica que "las contrarreformas y los 'viajes al pasado'", son las medidas que no crean empleo.

También ha llamado la atención sobre cómo la creación de empleo esta activando a la población, "lo que demuestra que la creación de empleo va permitiendo la incorporación de trabajadores que se habían desanimado".

Rajoy ha señalado que el número de parados es más de medio millón inferior a la primera EPA de esta legislatura. Además, ha indicado que el Gobierno se marcó como objetivo poder decir al final de la legislatura que hay más ocupados, menos parados y más afiliados a la Seguridad Social que cuando llegó a la Moncloa.

En este sentido, Rajoy ha asegurado que "no hay que esperar" porque ya hoy hay más ocupados, menos parados y más afiliados a la Seguridad Social que en el último trimestre de 2011. No obstante, ha querido dejar claro que "el gobierno ni es ajeno, ni permanece impasible" y que "no se puede aflojar la marcha", ya que todavía hay muchos españoles pasándolo mal. Reconoce que "el empleo de calidad es, ha sido y sigue siendo la prioridad de mi gobierno".