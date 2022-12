¿Qué pasará el 1 de enero? Inquietud de algunos sectores por el fin de la bonificación del combustible

Por carretera, por el campo, por el mar... Todos los sectores están pendientes de una decisión que no llega. Los agricultores aseguran que hay "inquietud y preocupación", mientras que la asociación de transportistas, Fenadismer, critica la "falta de concreción del Gobierno".

La bonificación de 20 céntimos por litro de combustible para todos los consumidores fue la medida estrella del primer plan del Gobierno para hacer frente a los efectos económicos de la guerra en Ucrania. Se ha empleado más de 4.500 millones de euros este año. Ahora el gobierno tiene que decidir si se mantiene esta ayuda el año que viene.

El uno de abril entró en vigor la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible. El 31 de diciembre, el último día. ¿Qué pasará en enero? Esa es la gran incógnita.

Preocupación en el sector transporte

El sector del transporte está muy preocupado. Aseguran que un camión necesita entre 4.000 y 6.000 litros de gasoil al mes. Sin la subvención de los 20 céntimos y con los precios actuales de los carburantes en las estaciones de servicio, no llegan.

"Estoy convencido de que está bajando el precio del gasoil porque van a quitar la subvención", dice un camionero. Otro asegura que "si nos quitan esta ayuda a final de mes nos nos queda nada".

Agricultores y ganaderos

José quiere seguir sembrando. El gasoil lo necesita para todo, tractor, motores. Si el uno de enero no se prorroga la bonificación "nos tendríamos que replantear muchas cosas". "De tener o no tener la ayuda de los 20 céntimos significa subsistir o no poder subsistir", dice.

Del campo a la mar. Un pescador asegura que las capturas de este viernes de bonitos no llegan ni para pagar el gasoil del barco. Poca pesca y el gasto en gasoil es siempre el mismo. "No vale la pena seguir trabajando en el mar", dice otro pescador canario. Todos ellos exigen que se aclare si esta ayuda se prorrogará o no y quiénes podrán beneficiarse.

Qué dice el Gobierno

Nadia Calviño ha reiterado en muchas ocasiones prorrogar el descuento de 20 céntimos de los carburantes solo a profesionales. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital ha afirmado que "lo deseable" sería que la bonificación de 20 céntimos de euro al combustible, de prorrogarse, "se restrinja" al ámbito profesional o a determinados colectivos. Ha asegurado que las incertidumbres que ha generado la guerra explican por qué el Gobierno está esperando a saber qué hace con esta bonificación, vigente hasta el 31 de diciembre para toda la población, sin distinción