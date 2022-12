Tu próximo coche podría ser chino, y esta guía de compra aclarará tus dudas

¿Os acordáis cuando hace unos 15 o 20 años empezaban a popularizarse en España los coches coreanos? Eran vistos como coches baratos y de calidad mediocre, y no eran tomados en serio por la industria automovilística europea. Hoy en día, el Hyundai Tucson será el coche más vendido del año y sus gamas de productos son completísimas, de alta tecnología y de gran éxito comercial. La inflación, los cambios en la movilidad y la transición al coche eléctrico muy posiblemente harán que tu próximo coche sea chino. Te contamos por qué.

¿Por qué mi próximo coche nuevo será chino?

En cierto modo, la situación de las marcas de coches chinas en Europa es similar a la de las coreanas hace 15 o 20 años. Hoy en día, son coches que tienen que luchar con un claro estigma. Son denostados y en las barras de los bares, son considerados inseguros y de poca calidad. El origen de esto está en la primera incursión de las marcas chinas en Europa, que tuvo lugar en la primera década del siglo XXI. Aquellos coches eran productos de calidad escasa, y algunas de sus pruebas de choque arrojaban resultados directamente terroríficos.

La primera ofensiva de los coches chinos en Europa fue desastrosa, pero su segunda ofensiva ya está teniendo un éxito arrollador. El motivo principal es el gran alza en precios que han sufrido los coches nuevos en el mercado europeo. No solo hablamos de una espiral inflacionista, tensiones en la cadena de suministro o un mayor coste de las materias primas, hablamos de mayores márgenes comerciales, coches que "migran" a segmentos premium y una recuperación de los beneficios perdidos durante la pandemia por parte de los fabricantes de automóviles.

Al mismo tiempo, la transición a la movilidad eléctrica y las enormes inversiones que ello conlleva, están siendo trasladadas al precio de los coches nuevos - financiadas por los compradores. El resultado, sin entrar en demasiados detalles, son coches cuyos precios se han disparado y dejan de estar al alcance de una parte importante de sus potenciales compradores.

La situación es especialmente crítica en segmentos de volumen y en marcas generalistas: el precio de acceso de productos como el Dacia Sandero se ha duplicado en muy pocos años. Y esta situación es la que ha permitido que las marcas de coches de origen chino entren al mercado europeo con facilidad.

Sus principales argumentos son un precio notablemente inferior a sus contrapartes europeas - especialmente en el segmento de los coches eléctricos, donde China es el primer proveedor mundial. Pero en esta segunda ofensiva asiática, ese precio está acompañado de una calidad percibida competitiva, cinco estrellas en los crash-test de EuroNCAP y un equipamiento de serie muy amplio, tanto a nivel de confort como de tecnología.

¿Qué coches chinos hay actualmente a la venta?

En estos momentos, hay ya varias marcas de origen chino que venden sus coches en España.

MG

MG es una marca de origen británico, pero en estos momentos es parte del gigante SAIC Motor - el mayor fabricante de coches de China. Tras su quiebra en 2005 fue refundada con capital chino y actualmente, todos sus productos son fabricados y desarrollados en China, aunque retiene servicios de ingeniería y diseño en Reino Unido. Su gama de producto consta de vehículos de gasolina, híbridos enchufables y eléctricos puros, destacando en este punto el MG4 - posiblemente el eléctrico con mejor relación calidad-precio del mercado y el MG ZS, el SUV más económico del mercado.

MG | MG

Red de concesionarios: 36 puntos de venta y servicio Gama de productos: MG ZS, MG HS, MG4, MG5, MG Marvel R Garantía: 7 años o 150.000 km en toda la gama.

Aiways

Aiways es una compañía de capital 100% chino fundada en el año 2017. Es un fabricante independiente de coches 100% eléctricos. No fabrica vehículos con motores térmicos, ni siquiera híbridos enchufables. Aiways cuenta con instalaciones productivas de vanguardia y ensambla sus propias baterías, cuyas celdas están fabricadas por CATL. Cuentan con un centro de desarrollo e investigación en Alemania y en España, sus vehículos son distribuidos por Astara, con un modelo de venta online, pero también con presencia en algunos concesionarios físicos.

Aiways | Aiways

Red de concesionarios: 5 concesionarios y 17 centros de servicio en España Gama de productos: Aiways U5, Aiways U6 (2023) Garantía: 5 años o 150.000 km

DFSK

DFSK es una marca china especializada especialmente en SUV, furgonetas y vehículos industriales. Está en el top 10 de marcas más vendidas en todo el mundo, siendo Asia y Latinoamérica sus principales mercados. DFSK es Dongfeng Motor Corporation, uno de los mayores consorcios automovilísticos de China. Fundada en 1969, tiene joint-ventures en China con Peugeot, Citroën, Nissan, KIA y Honda, fabricándolos en exclusiva para el mercado chino. Su gama española consta de tres todocaminos, siendo uno de ellos 100% eléctrico.

DFSK | DFSK

Red de concesionarios: 36 concesionarios en España Gama de productos: DFSK F5, DFSK Seres 3, DFSK 580 Garantía: 7 años o 100.000 km, 8 años o 120.000 km (Seres 3)

SWM

SWM nació en 1971, en Italia, como un fabricante de motocicletas, especialmente centrado en las motos de enduro y trial. En 1984 se produjo su quiebra, pero en 2014, con el capital chino de Shineray Holdings, volvió al mercado, presentando una gama renovada de motos y coches, de producción asiática. Su gama de coches se compone de dos crossover compactos, que son dos caras de la misma moneda a nivel técnico. Ambos emplean el mismo motor 1,5 turbo de 156 CV, desarrollado por Brilliance, un fabricante chino en joint-venture con BMW.

SWM | SWM

Red de concesionarios: 15 concesionarios en España Gama de productos: SWM G01, SWM G01F Garantía: 5 años o 100.000 km

DR

DR Automobiles es una marca de origen italiano fundada en el año 2006. Su modelo de negocio es vender en Europa - y también en España - vehículos fabricados en China por Chery Automobile con ligeras modificaciones estéticas. Chery es una empresa china de titularidad estatal. Es un gran fabricante en su país de origen y es parte de la joint-venture de Jaguar-Land Rover en el país asiático. La gama de DR Automobiles consta fundamentalmente de SUV y crossover de tamaño compacto o pequeño, con un posicionamiento muy asequible.

DR | DR

Red de concesionarios: 20 concesionarios en España Gama de productos: DR Zero, DR3, DR4, DR5 Evo, DR6 Garantía: 5 años o 100.000 km

¿Qué marcas llegarán de forma inminente?

La expansión de las marcas chinas de coches es rápida. Aunque no están aun a la venta, estps son algunas de las marcas más interesantes que llegarán al mercado en 2023, y también lo harán a nuestro país.

BYD

BYD (Build Your Dreams) es un fabricante de coches híbridos enchufables y coches 100% eléctricos - dejó de producir coches térmicos en marzo de 2022. Es parte del gigantesco consorcio BYD Company y está a punto de superar a Tesla como primer fabricante mundial de coches eléctricos. Es el tercer fabricante mundial de baterías y también produce camiones, autobuses y vehículos industriales. Su desembarco en Europa tendrá lugar con tres coches, sucursales nacionales - también en España - y una ambiciosa presencia en redes de distribución.

BYD | BYD

Red de concesionarios: no detallado Gama de productos: BYD Han, BYD Tang, BYD Atto 3 Garantía: no detallado.

Wey

Wey es una de las marcas de Great Wall Motors (GWM). GWM es uno de los 10 mayores fabricantes de coches de China, y en estos momentos fabrica los MINI eléctricos en China, tras firmar un acuerdo de colaboración con BMW. GWM también vende marcas como ORA, Wey o Haval, además de los que vende bajo su propia marca. El Wey Coffee 01 es el único modelo, un híbrido enchufable con 146 km de autonomía eléctrica que llegará en 2023 a España. Wey contará con dos concesionarios, uno en Madrid y otro en Barcelona, y no conocemos su modelo de distribución o venta.

Wey | Wey

Red de concesionarios: dos concesionarios, Madrid y Barcelona Gama de productos: WeyCoffee 01 Garantía: 5 años sin límite de kilómetros.

¿Son los coches chinos fiables?

A día de hoy no podemos aseverar si estos coches van a ser más o menos fiables que los coches de las marcas que ya conocemos. Esto solo el tiempo, y el uso de estos vehículos, lo dirá. No obstante, hay que reconocer que muchos de estos vehículos de origen chino emplean mecánicas y sistemas sencillos con el objetivo de aquilatar el coste de producción. Por ejemplo, el MG ZS de acceso monta un motor atmosférico de cuatro cilindros asociado a un cambio manual. A priori, es una combinación mecánica que debería ser fiable por su sencillez.

Para tratar de tranquilizar a sus futuros clientes, muchas de estas marcas están ofreciendo garantías muy superiores a los 3 años que la normativa europea obliga. MG ofrece siete años de garantía o 150.000 km en toda su gama, el Wey Coffee 01 tiene cinco años de garantía sin límite de kilometraje y el DFSK F5 tiene siete años de garantía o 100.000 km. Estas garantías son superiores a la que ofrecen la práctica totalidad de rivales ya establecidos de estas marcas, y forma parte de un plan de expansión agresivo.

¿Qué ocurre con su mantenimiento y reparaciones?

Este es uno de los puntos más críticos para la correcta expansión de las marcas de origen chino. La capilaridad de su red de distribución en España es una de sus asignaturas pendientes. MG es una de las marcas que más se ha expandido en España, y es la que cuenta con más concesiones propias. No obstante, no llegan actualmente a los 30 concesionarios y hay zonas del país sin cobertura pero en 2023 planean llegar a los 100 puntos de venta. Aiways, cuyos coches se compran por internet, tienen su apoyo nacional en el gigantesco grupo Astara.

La normativa obliga a que existan repuestos de cualquier coche vendido en Europa durante 10 años.

Astara, antes conocida como Grupo Bergé, lleva la distribución en España de marcas como Mitsubishi, Subaru o SsangYong, y los concesionarios de otras marcas de Astara servirán como puntos de servicio para los Aiways que se vendan en España. En este caso, la capilaridad de estos centros de servicio abarca ya todo el territorio nacional. Las marcas chinas son conscientes de la importancia de la red de distribución para los clientes, y es un punto que todas deben resolver antes de atacar adecuadamente nuestro mercado.

¿Es buena idea comprar un coche chino?

La respuesta a esta pregunta depende única y exclusivamente de tus necesidades y tu presupuesto. Este artículo no pretende juzgar si son peores o mejores coches, si no de exponer de forma lo más objetiva posible la situación actual de los coches chinos en España. Una gran parte de los bienes que consumimos son fabricados en China e incluso algunas marcas europeas venden en Europa coches fabricados en China. En general, no deberíamos temer la calidad de un coche chino, pero quizá sí la posición en la que deja a la industria europea del automóvil en un futuro a medio plazo.

No todas, pero muchas de las marcas chinas que venden coches en Europa ofrecen productos de calidad y muy competitivos.

Algunos de los puntos más críticos, en mi opinión, son la red de distribución y servicio de algunas marcas, así como el desconocimiento acerca de ellas de gran parte de la población. La inversión en marketing y comunicación de estas marcas es un punto clave. Otro punto desafiante para estas marcas es su ausencia de tradición, historia o logros deportivos - algo muy presente en otras marcas, y uno de sus activos más valiosos - la escasa diferenciación entre algunos de sus productos y sus nomenclaturas, en ocasiones confusas o demasiado monótonas.

El futuro que nos espera: eléctricos y superventas

El futuro de las marcas chinas de coches en Europa y España es bastante prometedor, especialmente teniendo en cuenta el encarecimiento y el viraje hacia segmentos premium del resto de vehículos, cuyos precios se alejan cada vez más del espectro generalista. En un futuro, y estamos hablando de un futuro cercano, podemos esperar que varias marcas chinas más desembarquen en Europa. Algunas lo harán con productos generalistas de volumen con motores térmicos, pero muchas, posiblemente la mayoría, lo harán con coches 100% eléctricos.

El MG ZS ha sido el coche de gasolina más vendido en varias provincias en noviembre de 2022.

Por una parte, los coches eléctricos son una de las fortalezas de la industria china del automóvil: los proveedores de baterías, el origen de sus caras materias primas y su ensamblaje, están centrados mayoritariamente en China. Muchas marcas solo producen y venden coches eléctricos, y marcas como BYD, lo hacen con un volumen enorme: vendiendo sólo híbridos enchufables y eléctricos, han sido la marca más vendida en China en noviembre de 2022. Además, las marcas chinas tampoco tienen problemas de suministro de semiconductores.

La industria de semiconductores es mayoritariamente de origen chino, y da prioridad a los fabricantes locales. Como estáis viendo, existe una tormenta perfecta para estos fabricantes de coches chinos, y esa tormenta perfecta se da tanto a nivel de mercado, como a nivel productivo, o de tecnología.