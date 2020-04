Proponen un sello 'Covid Free' para que los sectores turísticos comiencen a funcionar tras el confinamiento

Las asociaciones hoteleras trabajan ya en un protocolo común para la creación del certificado 'Covid free', libre de coronavirus. Es de cara a la reapertura y poder garantizar así la tranquilidad y seguridad de los clientes y los trabajadores.

En las zonas más turísticas de España, como la Costa Brava, los hoteles prevén grandes pérdidas.

Hoteles, restaurantes, tiendas y bares. Negocios turísticos que suponenTodos cerrados a cal y canto.

La gran pregunta es ¿hasta cuándo? Podría pasar que muchos de ellos no abran en verano y no abran en mucho tiempo. De hecho, algunos hoteleros se plantean ya la posibilidad de no abrir hasta 2021.

Una posible hibernación que no todos comparten. Por ejemplo, los chiringuitos de la Costa del Sol suelen estar al 100% el 1 de julio. Pero exigen que, cuanto antes, se les diga en qué condiciones o si podrán abrir.

En Canarias hay hoteles que ya están haciendo reservas para otoño. No quieren pasar todo este año en blanco pero la gran duda es si hay aviones que nos puedan traer a los clientes. Algo que nadie puede aún asegurar.

Como solución, los hoteleros de Madrid proponen crear un sello, 'Covid free', libre de coronavirus, para los hoteles que garanticen que sus instalaciones, sus trabajadores y sus clientes están libres de la infección.