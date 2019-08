Se han fijado en un 75% los servicios mínimos en el Metro de Madrid, pero que no se ha hecho con 24 horas de antelación, por lo que entienden que "cualquiera de los vigilantes" puede sumarse a este primer día de paros, con el que los trabajadores reclaman a la empresa Ombuds que abone los retrasos en las nóminas de junio y la paga extraordinaria de julio.

Están llamados a la huelga 200 vigilantes de la EMT y 550 de Metro. En esta última el seguimiento está siendo, según Alternativa Sindical, muy notable ya que "no se ve ninguno en las líneas 7 y 9". Los trabajadores de Ombuds están a cargo de la seguridad de estas dos líneas y de las cocheras.

La compañía pagó el pasado sábado la nómina de julio a sus 8.000 trabajadores repartidos por todo el país, cuestión que desde el sindicato no vieron suficiente y no les motivó a desconvocar los paros. Asimismo, desde Alternativa Sindical han vuelto a exigir a las dos compañías que rescindan los contratos con esta compañía y han valorado positivamente las palabras del delegado de Movilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, este lunes que explicaba que desde el Consistorio solo de podía, en el caso de que incumpliese la empresa los pliegos, imponerle sanciones y, en última instancia, finalizar la adjudicación del servicio.

De hecho, la semana pasada se reunieron directivos de Ombuds y de Alternativa Sindical y la compañía se comprometió a abonar los retrasos a los 200 trabajadores de la EMT en 48 horas, plazo que concluyó el pasado viernes sin que los vigilantes recibiesen el pago, por lo que se mantuvo el paro. "La EMT no van a tardar en rescindir el contrato, el problema es más en Metro de Madrid que no entendemos la cerrazón y el grado de irresponsabilidad respecto a Ombuds", han cargado desde el sindicato. Han puesto como ejemplo de empresas privadas que han rescindido contrato con la empresa a Carrefour España y auguran que el Museo Thyssen-Bornemisza "lo hará pronto". "Metro de Madrid está mintiendo no sabemos por que si por ganar tiempo, si es por el coste que derivaría de cambiar de concesionaria", ha concluido Alternativa Sindical.

Metro, condicionado por el concurso de acreedores

Por su parte, fuentes de Metro aseguraron que "nada más conocer el impago de las nóminas" por parte de esta empresa, se remitió un burofax a Ombuds requiriéndole información sobre esta circunstancia para determinar si concurrían causas de resolución del contrato, y exigiéndole la "subsanación" de esos "incumplimientos de sus obligaciones" laborales y de seguridad social que infringían lo establecido en los pliegos del contrato.

Antes de haber recibido respuesta a esa petición de información y de subsanación de incumplimientos, la empresa Ombuds ha sido declarada judicialmente en concurso de acreedores. Por ello, según relataron estas fuentes, Metro "queda obligado" a seguir los cauces que impone la Ley Concursal y "mantener" la vigencia de los contratos en los términos y condiciones que decidan la administración concursal y la autoridad judicial para "facilitar la continuidad de la empresa".

El suburbano madrileño ya se puso a disposición de la Administración Concursal para solicitarle que "tome las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos de los trabajadores afectados y que lleven a cuanto antes a poder solucionar esta situación, poniéndose a su disposición para proporcionar cuanta colaboración se halle a su alcance".

Así, Alternativa Sindical presentó una demanda el pasado 29 de julio contra Metro de Madrid por los impagos a los trabajadores y a la Seguridad Social de la empresa contratista Ombuds. También interpuso una demanda ante los Juzgados de Madrid para que asuman la responsabilidad solidaria correspondiente a la deuda que se ha generado con la subcontrata Ombuds. La EMT ha sido citada para que comparezca el próximo día 26 de agosto a las 10.30 horas en sede Judicial.