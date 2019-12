La uva de Vinalopó, Alicante, la más consumida en Nochevieja cotiza a unos 40 céntimos el kilo, precio un 50% más bajo del alcanzado en los últimos años en estas fechas, que se situaba en una horquilla de entre 75 y 85 céntimos.

El presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de la Uva del Vinalopó, José Bernabéu Cerdá, se lamenta de que “el mercado está muy apático”, “no hay demanda y se están acercando demasiado las fechas y el precio no despega. Bernabeú explica que esta situación, a poco más de 10 días de la Nochevieja, se debe a que este año Francia, que es el país que más demanda este tipo de uva, no lo está comprando. En España se está comprando de exportación, de países como Perú o Italia, porque sale más barato.

Por tanto, “este es un año muy complicado” para los productores que sufrieron los efectos de la Dana en la primera parte de la campaña y ahora están viendo como la uva tardía no se está vendiendo a los precios esperados. Esta variedad de uva, es la más tardía de toda Europa, se cultiva dentro de una bolsa de papel para protegerla de insectos, pájaros y pesticidas.

Los sindicatos achacan la situación a la subida de los seguros agrarios y al precios de los "bolsos"

Los sindicatos agrarios ya han alertado de que el sector corre riesgo "está en la UCI" si a corto plazo no se toman medidas. Pedro Rubira, presidente del sindicato agrario en la localidad del Medio Vinalopó, ha asegurado que las explotaciones agrarias dedicadas al cultivo de esa fruto no son rentables y apenas cubren gastos como consecuencia de que el precio de venta de la uva de mesa embolsada recolectada no compensa los gastos que acarrean su cultivo y recogida.

Achacan esta situación al incremento de los seguros agrarios o el del precio de los 'bolsos' con los que se cubren los racimos. Ha instado que las Administraciones públicas incrementen las subvenciones.

El cultivo de la uva de mesa amparada por la Denominación de Origen se extiende por municipios como Aspe, Novelda, Hondón de las Nieves, Hondón de los Frailes, Monforte del Cid, Agost y La Romana y que cada temporada da empleo a unas 12 mil personas.