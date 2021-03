El precio de la gasolina y del diésel alcanza los niveles más altos desde noviembre de 2020

Desde noviembre de 2020 la gasolina y el gasoil han experimentado 14 subidas de precio consecutivas. Los precios vuelven a alzarse y pasarse por las gasolineras ahora mismo sale un 15% más caro que hace cuatro meses. Esta semana los precios han aumentado hasta un 1,3%, lo que posiciona el precio de los carburantes a niveles de antes del covid.

Durante los inicios de la pandemia en marzo de 2020, los precios descendieron notablemente y de manera rápida por el confinamiento. Sin embargo, actualmente el precio no para de aumentar y es a causa de la subida constante del petróleo que lleva meses cotizando al alza. Por lo tanto, será un gasto más a tener en cuenta para los consumidores.

Si el precio sigue aumentando a este ritmo, la OCU ha cifrado en 200 euros anuales el coste adicional del combustible. Si un vehículo recorre 20.000 km al año, estaría pagando 180 euros de más si se tratara de diésel y 210 euros más de sobrecoste si es gasolina.

Los precios ya han alcanzado los niveles más altos de 2020

Los precios del diésel y la gasolina han alcanzado ya los niveles más altos del año 2020 antes del confinamiento. Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), informaban de que el precio de estos carburantes debería ser inferior si se aplican de manear correcta los mecanismos que ya existen para regular estos costes. Desde las organización opinan que este aumento constante del precio del petróleo tiene un efecto inmediato en el precio de la gasolina, pero no ocurre lo mismo a la inversa. La propia organización ha informado de que cuando baja el coste de la materia prima, -el petróleo-, el gasoil y la gasolina no se abaratan, y denuncian que cuando se hace una bajada de precio no se hace en su totalidad.

Ante esto, han solicitado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que se pongan manaos a la obra e investiguen que está pasando entorno a este asunto. Se intentará con esto, que dicho organismo adscrito al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital adopte las medidas necesarias para “evitar el efecto pluma y cohete” en las variaciones del precio de estos carburantes cuando bajen los precios de ambos.

El precio medio por litro de gasolina ha subido un 1,1% esta semana en comparación a la semana pasada, y está situado en 1,282 euros. Según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea recogidos por Europa Press, es el nivel más alto desde marzo de 2020. El precio del gasóleo se ha encarecido un 1,3% esta semana y se eleva hasta los 1,165 euros el litro, también su nivel más alto desde el marzo pasado.

La segunda semana de noviembre, el gasóleo acumula una subida en torno al 14,9% y la gasolina un 12,2%. La gasolina sin embargo sigue siendo más barata en España respeto a la media europea y la zona euro, donde cada litro de este carburante sube al 1,412 euros y 1,468 euros. En el gasóleo su media es de 1,278 euros por litro en la UE y 1,305 en la eurozona.

15% más caro que hace cuatro meses

El Ministerio de Industria Energía y Turismo tiene un localizado en su página web Geoportalgasolineras donde podemos explorar y conocer cuales son las localizaciones de las gasolineras nacionales con loscarburantnes de menor precio. También muestran el precio concreto y un listado con los descuentos que pueden aplicarse. La OCU también cuenta con un buscador de gasolineras a mejores precios desde su página web y asegura que las ofertas más atractivas pueden suponer hasta un ahorro de un 30%.

Google Maps ha sido el último en añadirse a esta medida. Desde su app se pueden localizar estas gasolineras con precios actualizados. Información que también ofrecían anteriormente apps como Diésel España o GasAll: Gasolineras de España o GasofApp.