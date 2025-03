Enfado de los vecinos tras el respaldo de la UE a los proyectos mineros en Cáceres: "Se te queda cara de tonto"

La Comisión Europea ha anunciado su respaldo a 47 proyectos estratégicos de explotación de materias primas críticas en Europa. Entre ellos, siete se desarrollarán en España, y tres en Extremadura. Sin embargo, en las localidades afectadas se han llevado a cabo portestas contra estas iniciativas debido al temor por su impacto en el medioambiente y en los recursos hídricos.

La mineríade litio, wolframio y níquel es una oportunidad económica para la región, pero también como una amenaza para los habitantes de los municipios afectados. En los municipios el debate está servido, mientras algunos celebran la llegada de inversiones y empleos, otros temen las consecuencias para el entorno y su modo de vida.

Respaldo europeo a la minería en España

Los tres proyectos seleccionados en Extremadura incluyen la mina 'Las Navas' en Cañaveral (litio), la mina 'Aguablanca' en Monesterio (níquel y cobre) y la mina 'La Parrilla' en Almoharín (wolframio). Estos forman parte de la estrategia de Bruselas para reducir la dependencia de países como China y garantizar el suministro de materias primas esenciales para la industria tecnológica y automovilística.

El vicepresidente de Estrategia Industrial de la Comisión Europea, Stéphane Sejourne, ha defendido que la explotación de estos minerales es clave para la descarbonización y la autonomía energética del continente. "Sin materias primas críticas, no hay transición ecológica", afirmó.

División en los municipios afectados

Pese qye la UE ha defendido los beneficios de los proyectos, los habitantes de los municipios extremeños no se ha mostrado favorables. Los vecinos de Cañaveral, en Cáceres, han manifestado su rechazo a la explotación minera de litio en la mina 'Las Navas'. Temen que la actividad contamine el acuífero de Galisteo, del que dependen cientos de agricultores y ganaderos. "Se te queda cara de tonto" comenta un vecino. "Nos van a dar mucho dinero en un pueblo en el que no vamos a poder vivir. ¿Para qué queremos el dinero si no tendremos agua?", se quejan los habitantes.

La situación contrasta con la de Abenójar, en Ciudad Real, donde hay vecinos que se muestran más favorables a la puesta en marcha de una mina de wolframio. "No hay vida, los bares cierran", comentan los vecinos. Se estima que el proyecto creará hasta 1.000 empleos directos e indirectos.

Celebran la exclusión de la mina en Valdeflores

La plataforma ciudadana Salvemos la Montaña de Cáceres ha denunciado que la mina de litio en Valdeflores no ha sido considerada un proyecto estratégico por la Unión Europea debido a las "continuas irregularidades" que han llevado a su declaración de ilegalidad por los tribunales. También critican la falta de transparencia y la insolvencia económica del proyecto. Salvemos la Montaña destaca que las grandes manifestaciones en Cáceres, que han reunido hasta 7.000 personas, también influyeron en esta decisión.

A pesar de esto, la plataforma ha reafirmado su compromiso de seguir luchando contra el proyecto, que consideran insostenible para la ciudad. Acusan a la empresa minera de seguir adelante con sus planes únicamente para obtener subvenciones públicas y salarios elevados, sin haber extraído ni un gramo de litio ni obtenido un permiso de explotación.

La plataforma también respalda las declaraciones de la científica cacereña María Escudero, quien afirma que "el litio no es el futuro" y que las baterías del futuro serán más seguras y sostenibles sin litio. Además, expresa su preocupación por otros proyectos estratégicos, como el de Cañaveral, que podría afectar al acuífero de Galisteo.

