La posible cancelación del MWC en cifras: Peligran los 500 millones de euros que generó en 2019

El año pasado el Mobile World Congress dejó un beneficio económico que alcanzó los 500 millones de euros y generó 14.000 puestos de trabajo temporales a los que habría que sumarles todos los puestos indirectos que se crearon en hoteles, restaurantes y comerciales. 2019 fue un gran año, además, porque se alcanzó una cifra récord de visitantes llegando a las 109.000 personas y contando con 2.400 empresas. Para este año las cifras pronosticaban resultados aún más positivos, pero el riesgo de cancelación pone en peligro todos estos datos.

La GSMA, organizadora del evento, ha convocado para este viernes 14 de febrero una reunión en la que su comité decidirá si, finalmente, procede a la cancelación de la feria de operadores móviles más famosa del mundo. Sin embargo, esta decisión puede acarrear a la organización pagos millonarios. Por el momento, más de una treintena de empresas que ya han cancelado su participación al evento. El 45 % de ellas son norteamericanas, mientras que también hay tres gigantes japoneses que se han bajado del barco, como es el caso de Sony. Por el momento, ninguna de las empresas chinas ha comunicado la anulación de su asistencia al MWC.

El evento tiene previsto 2.800 expositores de entre ellos, uno de los más importantes, Ericsson, ya ha anunciado que no asistirá. Para hacernos una idea, de los 120.000 metros cuadrados disponibles la empresa sueca había contratado 6.000. A esto habría que sumarle las 200 habitaciones y los 70 coches de alquiler que han confirmado a Antena 3 Noticias que había contratado para la feria. El precio del metro cuadrado estaba datado en 1.200 euros y tras el conjunto de cancelaciones la factura total de pérdidas de las empresas asciende a los 150 millones de euros. Además de ello, esto acarreará una pérdida de hasta 20.000 asistentes. Otro tema a tratar será el desembolso de las entradas al MWC que oscilaban entre los 799 y los 4.999 euros.

Todas estas decisiones también tendrán un impacto muy negativo en la hostelería y restauración de Barcelona. La ciudad condal lleva desde el 2006 acogiendo el evento y, en cifras totales, el MWC había generado 4.800 millones de euros y en torno a 130.000 empleos temporles. Por el momento, el Gremi de Hotels de Barcelona ya ha comunicado que han recibido las primeras cancelaciones y desde el sector de la restauración temen no conseguir los beneficios esperados a pesar de tenerlo todo preparado. Por otro lado, otro sector afectado podría ser el del taxi que a lo largo de este evento factura hasta un 30% más que en un día normal.

La guerra entre las aseguradoras

Otra de los grandes temores es cómo afrontarán las aseguradoras del evento y de cada una de las empresas estas cancelaciones. Aunque no ha transcendido qué tipo de póliza de seguros es la que contratan la organización y cada una de las empresas, por lo general, los seguros no suelen cubrir los costes generados por riesgos epidemiológicos. En resumen, si la empresa, motu proprio, decide cancelar su participación tendrá que asumir íntegramente todas las pérdidas. Sin embargo, todo parece apuntar que la GSMA no querrá generar ningún malestar entre las distintas compañías por lo que se espera que lleguen a algún tipo de acuerdo.

No obstante, hay un piedra en el camino que podría complicar aún más la situación y es que, en ningún momento, la OMS ha emitido una petición oficial de prohibición de viajar por riesgo de contagio de coronavirus por lo que las empresas podían viajar sin ningún impedimento. El propio Gobierno español también enfatizó este aspecto. Pero toda la psicosis generada por el virus ha provocado que el atractivo mediático que genera el MWC se haya reducido.