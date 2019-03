¿Sabías que existe una posibilidad que permite perdonar deudas a particulares? Así funciona la Ley de la Segunda Oportunidad

En 2015 se implantó la Ley de la Segunda Oportunidad, dirigida a personas particulares o empresas autónomas, que con el tiempo han adquirido deudas que son difíciles de eliminar, para poder dar una solución a las mismas.

Pero a diferencia de otros países europeos, aquí todavía es poco conocida. Solo 50 personas han sido exoneradas desde entonces, cancelando un total de 6 millones de euros. Sin embargo, la cifra de los que piden una segunda oportunidad va en aumento.

Eduardo es uno de ellos, cuando su mujer se quedó sin trabajo, con dos hijas, las deudas se fueron acumulando, hasta llegar al punto de deber 300.000 euros al banco. Hasta que descubrieron que existía esta ley, que les amparó.

Los requisitos que exige son: la deuda no puede superar los 5 millones de euros, estar en una situación de insolvencia que para cubrir los pagos de las deudas no puedan pagar sus gastos necesarios y no haber cometido ningún delito socioeconómico.

Solo este año más de 3.500 personas han solicitado acogerse. Al no ser un ley muy conocida son pocas. En países europeos llegan hasta 180.000 casos al año.

En el resto de Europa, la Ley de la Segunda Oportunidad lleva más de 10 años en vigor, el procedimiento va más rápido, en cuestión de 3 o 6 meses el proceso está finalizado.