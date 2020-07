Pedro Sánchez tras la reunión con el primer ministro sueco para conseguir apoyos ante el Fondo de Recuperación: "Espero llegar a un acuerdo en julio"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido junto al primer ministro sueco Stefan Löfven para para acordar un Fondo de recuperación europeo destinado a los países más golpeados por el coronavirus.

Löfven ha explicado que lo más importante ahora es encontrar una vacuna para hacer frente al coronavirus y ha recordado que la postura de Suecia es sólida sobre que sea a través de créditos el Fondo de recuperación acordado por la UE. "Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano para llegar a un acuerdo", señala Löfven.

El presidente Sánchez señala que "esperamos llegar a un acuerdo en julio. Es más lo que nos une que lo que nos espera". Señala que tenemos que coexistir con el virus, y reconoce que tenemos casos de coronavirus, pero que están localizados. Y admite que los gobiernos de las comunidades autónomas están preparados para hacer frente a la pandemia y, así lo están llevando a cabo.

Sobre la situación en Cataluña, Sánchez ha indicado que "el que haya rebrotes no tiene porque ser una negativa noticia. Lo que está demostrando es que tenemos un sistema de salud que está mucho más preparado para hacer frente a estos rebrotes de coronavirus. Tenemos cada vez una respuesta más anticipada a estos rebrotes". Por lo que Sánchez ha recordado que ya Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, dijo que el 70% de los nuevos casos de coronavirus son personas asintomáticas. "Eso significa que la capacidad anticipadora que tiene el sistema hoy es mucho más potente de lo que teníamos hace escasas semanas", indica Sánchez.

También ha recordado Sánchez que tenemos que aprender a convivir con el virus. Tenemos que recuperarnos de esta nueva normalidad, hacerlo con medidas de protección, pero hay que recuperar esa normalidad y no bajar la guardia".

Ante la pregunta de por qué España no quiere aceptar los créditos para el Fondo de recuperación ha indicado que "en el fondo de recuperación, por supuesto, también va a haber créditos por lo que no es algo que nos neguemos a ellos. Compartimos las mismas metas y objetivos para que nuestra economía mejore. Somos un país que ya hemos realizado reformas difíciles, muy duras en el pasado, pero hay que recordar que esta pandemia ha acelerado grandes cambios en nuestro mercado laboral debido, precisamente, al cambio climático, la transición digital, etc. Esos cambios que ya estaban ahí y que se han acelerado por el coronavirus y por eso, es muy importante que centremos nuestras metas políticas en esos desafíos".

"No tengo nada que añadir ya fui muy claro hace nos días"

El presidente ha sido preguntado sobre si el rey emérito Juan Carlos debería abandonar el Palacio de La Zarzuela o está estudiando el Gobierno quitarle su título ha respondido que "yo croe que fui muy claro en mi declaración pública que hice hace unos días en la rueda de prensa, y no tengo nada más que decir".