Pedro Sánchez: "Rajoy ha dado ejemplo de partidismo, no de patriotismo en la crisis griega"

AUNQUE ASEGURA SU RESPALDO AL ACUERDO ALCANZADO

El secretario general del PSOE ha recriminado a Rajoy usar la crisis griega con fines partidistas y ha asegurado que el papel de España en la misma "ha sido nulo". "Los errores de Europa y de Grecia se han puesto en evidencia y debemos aprender de ellos para que no vuelvan a ocurrir. Siempre he defendido la irreversibilidad del euro. La permanencia de Grecia en el Euro era para nosotros incustionable, pero el Euro no puede seguir así", ha asegurado Sánchez en el Congreso.