El paro sube en 21.884 personas en agosto y se sitúa en 2,5 millones, cifra más baja desde 2008

El paro aumenta en 21.884 personas en agosto en el menor incremento en este mes desde agosto de 2016. El total de personas desempleadas en España es de 2.572.121, la cifra más baja en un mes de agosto desde 2008. Aumenta el paro después de seis bajadas -consecutivas este año. Asimismo, el paro femenino mantiene su nivel más bajo desde 2008.

En términos desestacionalizados, el desempleo se reduce en 7.724 personas y en los últimos 12 meses el paro se ha reducido en 130.579 personas (-4,8%).

Por sectores económicos

El paro registrado desciende en sectores como el de la agricultura en 2.337 personas y entre el colectivo Sin Empleo Anterior disminuye en 3.150 personas.

Aumenta, sin embargo, en Servicios en 20.189 personas, construcción aumenta 2.187 personas e industria en 2.995.

La cifra más baja de paro femenino de la historia en agosto

Como se ha señalado anteriormente, el desempleo femenino se ha incrementado en 10.913 mujeres y se sitúa en un total de 1.550.658: la cifra más baja de la historia en un mes de agosto. Si tomamos como referencia 2023, el paro femenino cae en 78.783 mujeres.

Por otro lado, el paro masculino aumenta en 10.971 hombres y se sitúa en 1.021.463 personas.

El paro de jóvenes menores de 25 años baja también en este mes de agosto en 2.186 personas respecto al mes de julio. Se sitúa en un total de 177.112. Yolanda Díaz ha señalado que lamenta que "hayan sufrido tradicionalmente las consecuencias del desempleo y la precariedad" y asumió que los datos de paro para este grupo "siguen siendo elevados".

Respecto a Comunidades Autónomas, las mayores caídas en cuanto a cifras de desempleados se producen en Canarias (con 443 personas menos en desempleo), Extremadura (con -365) y La Rioja (-130).

Contratos y prestaciones

El Ministerio de Trabajo y Economía Social arroja datos también sobre la cantidad de contratos totales registrados en este mes, que ha sido de 1.040.159. De ellos, se han registrado 389.735 contratos de trabajo de carácter indefinido. Esto supone un 37,47% de todos los contratados. En cuanto a los contratos temporales, en el mes de agosto han sido de 650.424 contratos menos que el mismo mes del año anterior.

Aquellos que no se encuentran en situación de empleo, han recibido prestaciones por desempleo. Al final de mes de julio, fueron 1.804.488 personas.

La vicepresidenta segunda señala que el trabajo no solo se ha centrado en reducir el desempleo, sino en mejorar la calidad del empleo reduciendo la temporalidad". Apuntó en este sentido, que la reforma laboral ha consolidado la contratación indefinida, dado que un 37,5% de los contratos formalizados en agosto fueron indefinidos.

Séptima bajada consecutiva

Los datos del mes de agosto reflejan lo que es la séptima bajada consecutiva del paro de este 2024. La ministra de Trabajo ya se ha pronunciado respecto a estos datos: "En los últimos 12 meses se ha reducido el desempleo en 130.579 personas. Históricamente durante el mes de agosto aumenta el paro registrado. Sin embargo, hemos conseguido frenar este incremento consiguiendo que sea el menor desde el año 2016".

Díaz también hace referencia al aumento leve del paro femenino pero indica que "aún así, los datos siguen siendo positivos".

"Celebramos los avances y trabajamos para mejorar allí donde sea necesario reforzar nuestras políticas públicas. No cesamos ni un momento mientras haya una persona en paro o que no tenga garantizadas unas buenas condiciones laborales. No paramos. Seguimos", señala la ministra.

