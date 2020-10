Oposiciones Correos 2021: Requisitos, temario, inscripción y fechas

El pasado 31 de julio, la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos anunció una nueva oferta de empleo público que incluye un total de 3.421 puestos, para cubrir posiciones de personal laboral fijo, dentro del grupo profesional IV. Una categoría operativa que está formada por cuatro perfiles de trabajo relacionados con: reparto, clasificación, atención al cliente, y administración.

Dentro de esta oferta se incluyen 1.421 plazas que se corresponden con las tasas de reposición aprobadas para el año 2019 y otros 2.000 puestos contemplados como parte del plan de estabilización 2018-2020.

En una primera fase de la convocatoria se publicaron las bases generales de la oposición en la web de Correos, donde podrás consultar los requisitos de acceso, así como el sistema de selección y sus fases, las pruebas y el sistema de valoración, entre otros.

Inscripción y exámenes

Dentro de la segunda fase de convocatoria se hacen oficiales las bases relativas a la distribución de las ofertas por provincia, las modalidades de contratación y lo que muchos esperan: la fecha de los exámenes, que aun a estas alturas se desconoce.

Respecto a cómo inscribirte en la próxima convocatoria de Correos, la fórmula siempre es la misma. Debes entrar a la web de Correos y en la página principal acceder al apartado ‘Personas y Talento’. Una vez allí, ingresa en ‘Convocatorias públicas de empleo’ y luego en ‘Ingreso de Personal Laboral Fijo’.

Requisitos Oposiciones Correos 2021

Los requisitos de acceso a las oposiciones de Correos suelen ser siempre iguales, por lo que en este tema, para 2021, no habrán sorpresas.

Entre los requisitos básicos destacan: ser mayor de edad, tener nacionalidad española, cumplir con los requisitos en materia de permisos de trabajo, estar en posesión del título de ESO, EGB o equivalente, no padecer enfermedad o limitación que impida el desempeño de las funciones del puesto, no haber sido separado del servicio del grupo de Correos y no estar inhabilitado para el desempeño de las funciones públicas. Para conocer el resto de requisitos accede a la web de Corroes y consúltalos en la convocatoria oficial.

Si cumples los requisitos, cuando salgan las fechas oficiales, podrás presentar la solicitud a través de Internet, para ser parte de la próxima convocatoria. Una vez te inscribas y hagas el pago dentro del plazo, recibirás un justificante.

Posteriormente Correos publicará una lista provisional con los admitidos y excluidos, tendrás 7 días para solucionar posibles errores cometidos en la solicitud y, al pasar esa semana, se publicará la lista oficial de admitidos para las oposiciones de correos 2021.

Temario y examen

El temario para estas oposiciones no requiere tener una formación específica, por lo que cualquier persona podrá acceder a él.

Eso sí, para los cuatro puestos de trabajos que se demandan (Reparto 1 y 2, Agente de Clasificación y Atención al Cliente) deberás preparar doce temas que forman parte del programa oficial.

En lo que respecta al examen, consta de 100 preguntas, 10 de las cuales serán de carácter psicotécnico. Para hacerlo tendrás un máximo de 110 minutos.

El resultado obtenido en el examen supondrá un 63% de la puntuación final. El otro 37% será relativo a la puntuación por méritos, una fase no eliminatoria donde principalmente se tendrá en cuenta el tiempo de trabajo en Correos.

Finalmente, y una vez superadas las dos fases anteriores, deberás someterte a un reconocimiento médico que determine tu aptitud psicológica y física.

Últimas Novedades

El 22 de septiembre se dió una última modificación de bases que incluye novedades para la convocatoria, como la ampliación del plazo de valoración de los méritos hasta el 30 de noviembre. Esta extensión en el plazo viene casi a confirmar que el examen será sin lugar a dudas en 2021, ya que en ningún caso puede ser antes de la valoración de méritos.

Además, la valoración de los méritos de idiomas tanto para los puestos de reparto y agente de clasificación, como para atención al cliente se reforma para incluir las lenguas cooficiales reconocidas por los Estatutos de Autonomía.