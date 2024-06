La nueva oferta de Renfe: billetes desde 7 euros para viajar este verano en AVE, Avlo y Larga Distancia

¡Atención todos aquellos que deseen viajar en tren por España durante este verano! Renfe ha lanzado este lunes una nueva campaña promocional para viajar a los diferentes destinos de la península entre el 22 de julio y el 8 de septiembre desde 7 euros, siempre que se compren los billetes antes del próximo 1 de julio.

La campaña ha recibido el nombre de 'Superprecios' y los billetes que incluye serán válidos para trenes AVE, Avlo y Larga Distancia. Los precios varían dependiendo del destino:

El precio más bajo - 7 euros - correspondiente a algunos trayectos de Avlo, su marca 'low cost'.

- correspondiente a algunos trayectos de Avlo, su marca 'low cost'. Desde 14 euros los clientes podrán adquirir billetes para viajar entre Madrid y Valencia.

los clientes podrán adquirir billetes para viajar entre Madrid y Valencia. Desde 15 euros se podrán comprar billetes para ir de Madrid a Zaragoza, Pamplona, Logroño o Burgos.

se podrán comprar billetes para ir de Madrid a Zaragoza, Pamplona, Logroño o Burgos. Y desde 18 euros estarán a la venta los billetes para viajar entre Madrid y Barcelona, Lleida y Camp de Tarragona; o entre Madrid y Sevilla, Granada, Algeciras, Almería y Extremadura.

Los billetes promocionales se pueden adquirir en todos los canales de venta habituales de Renfe, es decir, en la web renfe.com y la App Renfe. También estarán disponibles en taquillas y máquinas de autoventa de las estaciones, en agencias de viajes presenciales o virtuales. También se pueden comprar a través del número de teléfono 912320320. Todas las formas son susceptibles de gastos de gestión.

Los trenes de Renfe no producen emisiones directas

Renfe recuerda en un comunicado que la circulación diaria de todos los trenes de Renfe (de viajeros y mercancías) evita cada año la emisión de 4,1 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) y supone un ahorro energético equivalente a más de 1,1 millones de toneladas de petróleo.

"Los trenes eléctricos de viajeros y mercancías de Renfe garantizan que no producen emisiones directas (no hay procesos de combustión) y al ser la energía eléctrica de origen 100% renovable se puede hablar de descarbonización o 'neutralidad de carbono', ya que no se producen emisiones indirectas tampoco en origen", defiende.

Nuevo trayecto Madrid-Cádiz

Desde el 7 de junio, Renfe dispone de un trayecto de alta velocidad de Madrid a Cádiz. Aquellos que quieran viajar desde la capital hacia la ciudad gaditana, podrán elegir diferentes opciones de salida: 7:30 horas, 9:10 horas, 12:05 horas y 16:05 horas. Para los que decidan emprender el viaje desde Cádiz hasta Madrid, Renfe establece salidas a las 6:35 horas, 14:02 horas, 16:24 horas y 18:10 horas. De esta forma, se ofrecen variedad de horarios para facilitar la comodidad de planificación del viaje a los usuarios.

Hasta el momento, estos trenes de alta velocidad se habían utilizado para cubrir las rutas que conectan Galicia y Asturias con la capital. Algunos de estos que se han utilizado previamente en estos trayectos, se van a utilizar para cubrir la ruta que conecta Madrid con Cádiz. Son trenes que llegan a alcanzar hasta los 250 kilómetros por hora.

