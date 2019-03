"Nuestro recibo de la luz es político, las empresas nunca han tomado decisiones individuales"

La cuesta de enero este año ha sido más pronunciada que nunca, ya que el recibo de la luz ha subido en enero un 30%, el más caro en los últimos 11 años. Un repunte que se explica por una suma de factores: poca lluvia, poco viento y la enorme demanda de Francia, entre otras cosas. Jorge Morales de Labra, un ingeniero industrial, y Juan Rallo, un economista, han explicado las causas de esta subida.

Morales de Labra ha señalado que "estamos en niveles por encima de 70 euros por megavatio hora (MWh) cuando el año pasado la media fue 42", por lo que reconoce que "seguimos en precios muy altos para lo que es habitual". Juan Rallo, por su parte, ha explicado que "conforme se siga moderando la demanda y puedan entrar en funcionamiento centrales eléctricas que generan el megavatio de manera más barata, el precio tenderá a bajar".

El ministro de energía, Álvaro Nadal, ha confesado que el recibo de este año va a ser -de media- 100 euros más caro, alegando que las puntas en los precios son "fenómenos" que ocurren cada ciertos años y compara el precio del megavatio en enero en España -a 72 euros- con el de algunos países europeos para demostrar que no estamos entre los más caros.

Jorge Morales de Labra ha asegurado que "la semana pasada hemos visto precios muy altos en toda Europa por lo que el Ministro decía que no estamos tan mal". "En España esos 100 euros aplican a la totalidad de la energía del país, mientras que en Francia aplican al 15% de la energía del país porque el 85% restante está pactado a un precio mucho más barato durante todo el año", señala.

Morales de Labra y Rallo coinciden en que "el 100% del recibo es política energética" ya que son las "reglas de funcionamiento del mercado de electricidad las que han permitido que se hayan disparado los precios". "Las empresas nunca han tomado decisiones individuales de poner una energía u otra, nuestro recibo de la luz es político", ha apuntado Morales.

Al ser preguntado por las centrales eléctricas, Jorge Morales de Labra ha recalcado que "en España tres de cada cinco centrales de gas estaban paradas" y que gastamos 400 millones de euros anuales "funcionen o no funcionen". "Una reforma muy sencilla que podría haber tomado el gobierno" es fijar el precio de antemano y no esperar a que la empresa ponga el precio "que le de la gana", critica. Juan Rallo ha apostado por no pagar a las centrales que no se utilizan y dejar que marquen ellas el precio cuando echemos mano de su servicio.

"Ahora mismo hay una 'mochila solar' porque se invirtió mucho durante muchos años y tenemos una carga en el recibo", ha explicado Morales. Además ha alertado a Cataluña, Valencia, la Rioja y Castilla la Mancha de que "el jueves pasado se publicó en el BOE una refacturación del año 2013" que va a afectar a estas cuatro comunidades autónomas ya que "le va a llegar una factura complementaria del 2013".

En cuanto a la bajada el IVA, Juan Rallo ha señalado que "España sigue teniendo un problema de déficit público muy importante", por lo que "si se bajan impuestos hay que recortar el gasto". Por su parte, Jorge Morales de Labra considera que "no parece razonable que haya un IVA de lujo para un producto básico como la electricidad".