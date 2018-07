Los 'ninis' españoles entre 15 y 29 años aumentan seis puntos en la última década

El porcentaje de jóvenes españoles de entre 15 y 29 años que ni estudian ni trabajan -los llamados 'ninis'- ha aumentado en seis puntos en la última década, prácticamente la mitad de lo que se ha incrementado el porcentaje de jóvenes extranjeros residentes en España en esta misma situación.



Así se desprende de las estadísticas que el Gobierno ha enviado al portavoz de Empleo de los nacionalistas catalanes en el Congreso, Carles Campuzano (CDC), quien preguntó por escrito sobre la problemática de los jóvenes desocupados y que no están mejorando su formación.



En su respuesta, el Ejecutivo se remite a la Encuesta de Fuerzas del Trabajo de Eurostat, que refleja que el porcentaje de 'ninis' españoles de entre 15 y 29 años ha pasado del 12,8% de 2005 al 18,8% del año pasado. Frente a eso, los 'ninis' extranjeros han pasado de representar un 22,8% del total de jóvenes en esa franja de edad al 33,2%.



Si sólo se tienen en cuenta los jóvenes de 15 a 24 años, el porcentaje se ha incrementado del 11,7% al 15,4% en el caso de los españoles y del 23% al 29,3% en el de los extranjeros.



De este modo, el porcentaje de población joven total que ni estudia ni trabaja representaba el 13% en el año 2005 y el 17,1% en 2014, tras reducirse un punto y medio con respecto al ejercicio anterior.



"La evolución de los jóvenes que ni estudian ni trabajan españoles y extranjeros ha sido muy pareja", destaca el Ejecutivo, explicando a renglón seguido que la mayor incidencia de esta situación entre los jóvenes de otras nacionalidades se explica por el "fenómeno de la inmigración" unido a una mayor destrucción de empleo en "sectores que contrataron, en una elevada proporción, a jóvenes de nacionalidad extranjera", como es la construcción, y en que además son los que mayor tasa de abandono educativo temprano tienen.



Así las cosas, el Gobierno cifra en 767.725 los 'ninis' de entre 16 y 24 años en 2014, lo que supone una reducción de 77.675 jóvenes desde los 845.400 registrados un año antes.



Además, explica que el fenómeno de los 'ninis' en España tiene "tres rasgos diferenciales" con respecto a otros países comunitarios, como son que su situación se debe "fundamentalmente" al desempleo y no a la inactividad, que son "mayoritariamente" hombres y que en la mayor parte de los casos poseen un bajo nivel de cualificación.



Finalmente, el Ejecutivo asegura en su respuesta que este problema le preocupa y le ocupa, y recuerda que a lo largo de la legislatura ha puesto en marcha medidas tanto en el ámbito laboral como en el educativo para intentar integrar en el mercado de trabajo a este grupo "heterogéneo", conformado por "jóvenes desempleados, inmigrantes con dificultades de inserción, jóvenes que realizan trabajos irregulares o no remunerados, o que no buscan empleo ni quieren trabajar".