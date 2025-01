Negocios afectados por la DANA dan por perdida la campaña de Navidad y la de rebajas

Juanma es el gerente de su tienda de bicicletas en Alfafar. Un negocio que abrió su padre en el año 1982, ahora más de 40 años después son las primeras Navidades que no ha podido abrirla. La DANA lo ha arrasado "hay más pérdidas que lo que se puede salvar, digamos que más del 50%", comenta Juanma.

Su intención es abrir en un par de meses, por eso él y su mujer María Ángeles trabajan sin cesar para que llegue ese día y poder levantar persiana "estamos con la esperanza de abrir cuánto antes", comenta María Ángeles.

Al igual que Sandra, que tiene una tienda de ropa, complementos y bisutería en Benetússer. "La reinauguramos el 5 de octubre y 24 días después la perdimos toda", nos cuenta. No queda absolutamente nada de lo que era su tienda "La más bonita". "Recuerdo el 29 de octubre cómo desde mi casa vi el mostrador en mitad de esta plaza y ya pensé lo peor", recuerda con emoción. "Haber pasado estas Navidades sin mi tienda ha sido muy duro, la echo mucho de menos", matiza.

Unas Navidades diferentes para estos dos comerciantes, porque para ellos es la época del año más fuerte en ventas. "Este año esta campaña ya la damos por perdida, son unos meses que en venta estamos hablando de un tercio de lo que recaudamos en todo el año, para este sector es potente", remarca Juanma.

Vecinos de la zona ven como su día a día sigue igual, sin ver que las tiendas y negocios pequeños de sus localidades continúan sin abrir, un comercio local que da mucha vida en los pueblos "y está todo todavía patas arriba", describe Juan, vecino de Alfafar. "Si no nos ayudan, no se repondrá", remarcan.

Queda mucho trabajo por delante

Pierden la campaña de Navidad y, también, la de rebajas. "No podemos abrir en enero, no tenemos género hasta la nueva temporada y sin stock, no hay rebajas", nos cuenta Sandra.

Pero todos ellos no pierden la esperanza de poder reinaugurar sus tiendas cuánto antes y que vuelvan a ser lo que antes de la DANA fueron, porque no sólo ellos las echan de menos, también todos sus vecinos y clientes que tanto les animan a seguir y a ver esa luz al final del túnel.

