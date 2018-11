Multan a Borrell con 30.000 euros por la venta de acciones de Abengoa

La resolución ha salido publicada en el BOE. La CNMV explica que esta multa responde a la infracción muy grave de la Ley del Mercado de Valores cometida por el ministro de Exteriores, Josep Borrell, por la venta de 10.000 acciones de Abengoa por un importe de 9.030 euros el 24 noviembre de 2015, cuando aún era consejero de esta compañía y por lo tanto disponía de información privilegiada que no había sido publicada. Las acciones vendidas, que sólo suponían una pequeña parte de la participación de Borrell, no le pertenecían a él, sino a una persona de su entorno cercano.

El pasado octubre el propio Borrell reconoció que la venta "no fue adecuada" por el momento en que se hizo, ni por "la apariencia de irregularidad" que pudo generar, pero lo calificó de "un problema de menor cuantía" que no afecta a su "idoneidad para ejercer la función ministerial", para responder así a quienes reclamaron su dimisión como ministro.

"No tiene ninguna lógica que si alguien tiene la información que me atribuye se limite solo a vender el 8 % de su cartera", se justificó entonces Borrell, quien descartó recurrir la sanción porque en su opinión hacerlo "no sería políticamente correcto" al poder generar un conflicto de intereses contra el Ministerio de Economía.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha pedido su dimisión. "Este gobierno no se puede permitir un ministro sancionado por la CNMV por vender acciones con información privilegiada. Respeto a Borrell por su inteligencia y su altura política y creo que dimitirá sin necesidad de que se lo exijamos. Hoy tiene la oportunidad de dar ejemplo", ha escrito Iglesias en Twitter.

Por su parte, el líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado que el ministro de Exteriores está "deslegitimado" para continuar en el Gobierno y ha urgido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a que "aplique" a sus ministros el "mismo baremo de exigencia" que tenía en la oposición.

"¿A qué espera para cesar a sus ministros?", ha preguntado a Sánchez después de que se haya hecho pública la multa de 30.000 euros que ha impuesto a Borrell la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por hacer uso de información privilegiada en la venta de acciones de Abengoa.

Ciudadanos ha pedido que comparezca de manera urgente en el Congreso y dé cuenta de la sanción que le ha impuesto la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y las posibles implicaciones que tenga para el ejercicio de su cargo. Una solicitud que ha registrado el grupo parlamentario después de que el BOE publicara que el organismo supervisor ha impuesto una multa de 30.000 euros por vender acciones de Abengoa cuando era consejero de la compañía.