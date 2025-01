Multan a agricultores por no tener retretes en el campo: "Eso es abono del bueno"

¿Higiene necesaria o medida absurda? La polémica está servida. Cualquier trozo de tierra es bueno cuando la necesidad aprieta. Conversamos con vecinos del pueblo: "En el campo siempre se ha podido ¿no?", "pues un tronco". "Sí, un árbol también vale" "Y te has limpiado con un canto o con hierba", "toda la vida se ha hecho", nos dicen. Los agricultores están acostumbrados. "Eso es riqueza, eso es abono químico, abono del bueno". Y aunque es muy habitual no tener un váter en el campo, es motivo de sanción. "Eso no le parece bien a nadie", dice otro. Pero es lo que dice una ordenanza de 1971. En los trabajos al aire libre donde haya agua corriente tendrá que haber retretes.

"Toda la vida eso se ha hecho en el campo "

Por la zona de Toledo se presentaron hace unos días los inspectores de Trabajo en varias fincas de olivares, en plena campaña de la aceituna, y para sorpresa de los agricultores el expediente sancionador era por no tener váter en mitad de la finca para los trabajadores.

De hecho, han puesto varias, hasta más de 2000 euros de multa. Y claro, ante las sorprendentes sanciones la gente del campo se ha plantado.

Ellos están muy enfadados. Dicen que ahí, al aire libre, han hecho sus necesidades siempre, que la naturaleza es el mejor baño, que es abono orgánico y que la normativa no tiene sentido.

"¿Pero tú dónde cagas en el campo?", aseguran entre risas. Se ha montado tanto revuelo con las defecaciones campestres, incluso en las redes sociales, que finalmente han quitado la sanción, pero según hemos podido saber estas inspecciones se llevan haciendo años, y a pesar de eso hay quien lo seguirá haciendo.

