Montoro afirma que subirá el sueldo de los funcionarios, aunque no haya consenso sobre los Presupuestos

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha afirmado que el salario de los empleados públicos subirá este año aunque no haya Presupuestos Generales del Estado. En declaraciones a los medios tras intervenir en la jornada "Cómo avanzar a través de la innovación" organizada por la Fundación SEPI, Montoro ha asegurado que "los salarios públicos van a subir de cualquier manera".

"Si por cualquier circunstancias no tuviéramos Presupuestos a tiempo", ha explicado, se subirán los salarios de los funcionarios y también se mejorarán "otras cosas" que no ha detallado.

El repunte será superior al 1% de 2017, ha afirmado, aunque no ha dado la cifra exacta, y ha lamentado que haya grupos políticos "que parece que no tienen ningún interés" en aprobar los Presupuestos, aunque no ha dado más detalle.