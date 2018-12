La ministra de Economía admite que no a ser fácil aprobar los Presupuestos Generales del Estado

"Lo difícil no es imposible", ha afirmado la ministra durante un desayuno informativo al ser preguntada por las posibilidades de que el Gobierno socialista logre los suficientes apoyos como para sacar adelante sus presupuestos para 2019, con lo que evitaría tener que prorrogar los actuales, elaborados por el PP.

Éste es "el plan A" del Gobierno, por lo que la ministra no ha querido detallar qué medidas se aprobarían a través de reales decretos si no lograra aprobar los presupuestos, con el objetivo último de reducir el déficit y dar "una respuesta más social a las necesidades de la ciudadanía". Ha señalado que el Gobierno "no va a tirar la toalla antes de empezar".

"Difícil no es imposible", indicó Calviño, quien también ha asegurado que España está "absolutamente en línea" de cumplir el objetivo de déficit del 2,7% para este año y de poder cerrar "incluso" con una deuda pública por debajo del objetivo del 97% del PIB marcado para este año. Aunque advirtió que el déficit será mayor si no se aprueban los presupuestos y se prorrogan los del PP.

Por su parte, la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, niega que la subida del SMI vaya a producir más paro. Dice que tendrá un efecto neutro en el empleo.

