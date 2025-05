La menopausia sigue siendo un tabú en el trabajo: solo el 5% de las empresas ofrece apoyo

A pesar de ser una etapa que tiene un impacto en la salud, el bienestar y el rendimiento laboral de las mujeres, la menopausia sigue siendo —hoy en día— un tema invisibilizado en el entorno laboral. Es una de las conclusiones de la primera edición del estudio 'La menopausia en el trabajo', impulsado por EADA Business School y liderado por Aline Masuda, investigadora y profesora en EADA.

El informe está basado en una encuesta realizada a 575 mujeres —de entre 45 y 58 años— y que están activas laboralmente en España. "Teníamos interés en estudiar este tema porque por lo menos hay 8 millones de mujeres en esa etapa de vida, de 45 a 55 años. Es un momento importante que conlleva algunos retos. Ya había datos anteriores que mostraban que la menopausia influye en algunos aspectos de las actitudes laborales. Hemos decidido verlo aquí en España", asegura la investigadora a Antena 3 Noticias.

Según los expertos, la menopausia puede conllevar irritabilidad, molestias cardíacas, ansiedad, problemas para conciliar el sueño, dolores musculares o sofocos, entre otros.

Los resultados del estudio muestran que casi un 93,5% presentan, por lo menos, algún síntoma. Uno de los más frecuentes es el cansancio (un 80%), seguidos por problemas para dormir (el 75%), o los sofocos (un 42%).

Eso sí, el 71 % de las encuestadas tiene una alta implicación en el trabajo y el 82 % no ha faltado nunca por síntomas.

A pesar de todo ello, el documento determina que un porcentaje muy pequeño de empresas ofrece algún beneficio laboral a mujeres en la menopausia. "Solo el 5% de las encuestadas ha dicho que tienen algún apoyo desde las empresas para lidiar con esa importante etapa de la vida laboral", asegura Aline Masuda.

Entre las medidas más valoradas para afrontar esta etapa estarían: el teletrabajo, la flexibilidad horaria o talleres informativos.

"Tenemos que apostar por una cultura donde se hable de esto, donde no haya miedo a pedir un día porque no se ha dormido bien, que los jefes y jefas puedan hablar abiertamente con sus empleados sobre el tema y viceversa", incide Aline Masuda.

¿Sigue siendo un tema tabú?

Según el estudio de EADA, a pesar de que más de la mitad de las mujeres encuestadas se sienten cómodas hablando del tema, el 53 % no lo ha tratado nunca en el trabajo; eso puede dejar entrever la sensación de soledad al tener algunos síntomas y no tener acompañamiento en el entorno. "El tema de la menopausia siempre fue un tabú, está mejorando porque hay ahora muchas mujeres famosas que hablan del tema, pero aún no se dialoga demasiado y eso es importante. La idea de este estudio es concienciar a las empresas que es una etapa importante de la vida laboral", añade Masuda.

El documento también expone que la mitad de las encuestadas se ha planteado en alguna ocasión abandonar el trabajo. "Tenemos mujeres con una experiencia laboral y un recorrido muy importante, mujeres potentes que han pensado en algún momento dejar el trabajo", relata la investigadora.

Por eso —recalcan— es importante que haya una concienciación porque el trabajo es donde pasamos la mayor parte del tiempo de nuestra vida.

