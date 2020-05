¿Cuándo abrirán MediaMarkt, Fnac, Ikea, El Corte Inglés y las tiendas de centros comerciales?

España se encuentra inmersa en la fase 0 de la desescalada del confinamiento por el coronavirus. Ya se ha permitido la reapertura de los primeros comercios y locales de restauración, como peluquerías, librerías y pequeños comercios. Sin embargo, los grandes establecimientos comerciales, como Mediamarkt, Fnac, El Corte Inglés, Decathlon, Ikea y similares y los centros comerciales todavía no están abiertos al público.

En la fase 0 de la desescalada del coronavirus que está vigente actualmente, no entran tiendas con superficies de más de 400 metros cuadrados, que estén en centros comerciales o que no tengan acceso independiente desde el exterior. Por este motivo, aún no pueden abrir las tiendas de grandes marcas, que suelen contar con superficies mayores.

Aunque, hay grandes marcas que disponen de tiendas pequeñas y que sí que pueden abrir en esta fase de la desescalada, como es el caso de Inditex, que a partir de este jueves ha abierto sus comercios de menos de 400 metros cuadrados.

Ahora bien, los grandes centros comerciales y tiendas de mayor superficie se mantendrán cerradas hasta el inicio de la fase 2 del plan de desescalada, prevista para el 25 de mayo. Aunque el aforo de las grandes tiendas se deberá limitar al 40% y tendrán que asegurar previamente todas las medidas de seguridad.