Los mayores se quejan de las dificultades para acceder a la banca: "¡Que no quiten la cartilla!"

Juan tiene 71 años, cada semana acude a su cita con el banco para ponerse al día y actualizar la cartilla. "No me imagino sin ella", nos cuenta. Como él son muchos los que siguen prefiriendo el papel a una aplicación móvil para ver sus movimientos bancarios. En algunos casos porque ni siquiera tienen un teléfono con conexión a internet o no saben cómo acceder a una app móvil.

Adios a la libreta de ahorro

A pesar de que parte de la población sigue prefiriendo esta opción -sobre todo la población senior-, es cada vez más difícil acceder a las cartillas, lo que hace aumentar la exclusión financiera. Según la OCU, entre las 18 entidades financieras principales de nuestro país, hay cuatro que ya no emiten libretas de ahorro algo que impide el control correcto de los movimientos y comprobar el saldo bancario para aquellas personas sin capacidad de acceder a la banca digital. Otras ya han optado por cobrar comisiones por la emisión de las libretas y algunas de ellas solo las cobran a menores de 65 años.

La letra pequeña, el otro problema

El otro gran problema para muchos ciudadanos, de cualquier edad, es la letra pequeña de los contratos bancarios. El 60% de los españoles reconoce que no entiende todas las condiciones bancarias que firman, según el estudio "Percepción y hábitos de los españoles respecto al sector bancario", realizado por el bando Nickel. Este informe saca a relucir que entender las condiciones de un contrato financiero es uno de los mayores retos a los que se enfrentan los clientes a la hora de abrir una cuenta bancaria.

Sin cajeros

Todo esto se suma a la escasez de entidades financieras en algunas zonas de España, sobre todo las más despobladas en las que viven muchas personas mayores sin posibilidad de desplazarse.