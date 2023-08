Máximo 20 minutos por consumición: un bar se harta de los que ocupan mesas mucho tiempo

La polémica está servida. En un bar de Valencia han decidido poner un cartel en la puerta comunicando a los clientes que tienen un "tiempo máximo en la terraza de 20 minutos por persona y consumición". El motivo es que están hartos de la gente que se pasa hasta cuatro horas en su terraza sin pedir nada más que una bebida, y ni siquiera algo para comer.

Límite en el tiempo de consumición, ¿Sí o no?

Esta imposición no gusta en absoluto a la clientela: "No me gusta que me aprieten en un sitio donde yo voy a pagar". Otros rechazan directamente a los locales que establecen esta medida. "Mucha gente va a decidir ir a uno donde no te anden apurando", explican los clientes.

Los hosteleros se quejan de que no es rentable para su negocio que la gente alargue la estancia en su local, con una sola consumición en la mesa. Por ello creen que las advertencias de límite tiempo, son muy necesarias para que puedan seguir abriendo su negocio cada día.

No hay que llegar a los extremos

Algunos hosteleros deciden confiar en el sentido común de la gente, y no se plantean seguir este método en su bar o restaurante. Creen que es algo que "debe salir de una persona misma" y que el cliente tiene que entender que si hay gente esperando debe moverse. "No me parece correcto tener que presionar", cuenta un camarero. Los clientes también coinciden en esto, "Ni debes estar 3 horas tomándote un refresco ni que te impongan 20 minutos".

Todo depende de las circunstancias, "hay días que son dos minutos y otros que son dos horas", añade otro consumidor. La cuestión es llegar a un equilibrio dónde no haya que sacar el cronómetro. Porque ni hosteleros ni consumidores quieren perder el tiempo mirando el reloj.